Про це на стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він додав, що внаслідок таких дій Путіна Росія отримала додаткові 1300 кілометрів спільного кордону з країною НАТО.

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Путін зробив "подарунок" НАТО

За його словами, "завдяки" російському диктатору шлях Фінляндії від подачі заяви до юридичного оформлення зайняв менш як рік. Попередня країна, яка вступила в НАТО, була Північна Македонія. Вона стала членом альянсу у 2020 році, тобто три роки тому.

"Путін зробив "подарунок" НАТО на 74 річницю з дня заснування – Фінляндія офіційно стала 31 країною членом альянсу. Приз великого геополітика дістається йому – намагаючись "захистити" Росію від розширення НАТО на Схід, він отримав ще 1300 кілометрів спільного кордону з альянсом. Все це прямі наслідки його дій в Україні", – завив Жданов.

Олег Жданов про вступ Фінляндії в НАТО: дивитись відео

На думку військового експерта, Швеція також незабаром стане членом НАТО. Це може статись вже влітку, адже 14 травня у Туреччині пройдуть президентські вибори й це питання буде вирішуватись новим старим, або ж новим президентом.

Фінляндія стала членом НАТО