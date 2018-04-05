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Финляндия разрешила строить "Северный поток-2"

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Строительство
Строительство "Северного потока" / thekievtimes.ua

Правительство Финляндии разрешило строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Финляндии.

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"5 апреля 2018 года правительство Финляндии дало согласие на строительство газопровода Nord Stream-2 в части, проходящей через исключительную экономическую зону Финляндии", – говорится в сообщении.

При этом в заявлении отмечается, что согласие правительства является условным, и исполнитель проекта должен соответствовать указанным требованиям. Он при строительстве газопровода должен соблюдать принцип "осторожности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба".

Отмечается, что общая протяженность газопровода – около 1220 километров, из них 374 – пройдут по финской исключительной экономической зоне.

Напомним, накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Стоит отметить, что 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительной экономической зоне (СЭЗ).

Теги: Новости России Новости политики Финляндия Северный поток-2
Источник: 24 Канал
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