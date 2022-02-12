Финляндизация 2.0: в какую ловушку Россия хочет затянуть Украину

На фоне эскалации войны, которую агрессивно продуцирует Россия, чем пугает не только Украину, но и весь цивилизованный мир, в дипломатических и экспертных кругах все чаще звучат слова о "финляндизации" Украины как способ умиротворения Владимира Путина.

Что такое "финляндизация", почему этот термин именно сейчас получил "второе дыхание" и почему его реализация станет фактическим уничтожением независимой Украины – читайте в материале сайта 24 канала.

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"Финляндизация" 1.0

ХХ век Финляндия встретила как колония Российской империи. Февральская революция 1917 года открыла путь к независимости, которая была провозглашена в декабре того же года. Вскоре началась первая российско-финская война, в ней финны (большевистская пропаганда называла их "белофиннами") под руководством бывшего царского генерала Карла Густава Маннергейма отстояли независимость и пятую колонну разгромили большевиков в своей стране.

Вторую в ХХ веке попытку покорить Финляндию Россия предприняла уже после начала Второй мировой войны. СССР, который в то время был союзником нацистской Германии, выдвинул маленькой Финляндии жесткий ультиматум с требованием значительных территориальных уступок, а после отказа устроил провокацию на советско-финской границе (так называемый Майнильский инцидент 26 ноября 1939 года).

30 ноября союзник Гитлера объявил войну Финляндии, начал вторжение и даже быстренько провозгласил свою "ДНР" – марионеточную "Финляндскую демократическую республику".

Как и 20 лет назад, сопротивление агрессору возглавил Маннергейм. Под его руководством финны мужественно сражались с агрессором и нанесли россиянами огромные потери. Именно в эти дни родился культовый "Коктейль Молотова", который первоначально имел название "Коктейль для Молотова" и стал простым и эффективным средством борьбы с советскими танками.

История Зимней войны: смотрите видео

СССР все же удалось буквально забросать трупами финнов и добиться своего. Необратимые потери СССР в так называемой "Зимней войне" составили 127 000 человек. Такой была цена за аннексию финских территорий, которые якобы чем-то угрожали Ленинграду. Еще одним следствием "Зимней войны" стало то, что нейтральная Финляндия вынуждена была перейти на сторону Германии в 1941 году.



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Третья русско-финская война началась 25 июня 1941 года. Ее инициатором опять же выступила Москва. По приказу Сталина советские ВВС осуществили массированную бомбардировку финских городов, баз ВМС и железнодорожных узлов. После этого Финляндии ничего не оставалось как объявить войну СССР и примкнуть к Русскому походу Вермахта. Тем не менее, финская армия действовала отдельно и преследовала собственные цели.

Финны опять же под руководством Маннергейма быстро вернули земли, утраченные по Московскому договору 1940 года, оккупировали советскую часть Карелии и помогали немцам блокировать Ленинград, с которого Сталин демонстративно не стал эвакуировать гражданское население. Советские потери в новой войне с Финляндией пока точно неизвестны, но, по оценкам историков, составляют от 200 до 300 тысяч воинов.

В 1944 году Финляндия вышла из войны против СССР (Великобритании и США она ее формально не объявляла вообще) – 19 сентября в Москве было подписано соглашение о перемирии, согласно которому, финская армия начала военные действия против Германии, а ее территория оказалась в фактической советской оккупации.

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Такое положение вещей было закреплено Парижским мирным договором 1947 года и советско-финским договором 1948 года.

Что предусматривали договоренности

согласно с этими документами, Финляндия теряла значительную часть своих этнических территорий, в частности, важнейший порт Петсамо и Северную Карелию вместе с Выборгом, обязывалась выплатить СССР репарации в размере 300 миллионов долларов (по ценам тех лет), но самое главное – потеряла часть суверенитета.

Финляндия объявляла о так называемом нейтралитете (но должна была воевать на стороне СССР в случае нападения на него), ей запрещено было иметь мощные флот, ВВС и Вооруженные силы. Оккупационные войска за несколько лет покинули страну, но угроза нового вторжения сохранялась и заставляла власти Финляндии постоянно с этим считаться.

Внешняя политика страны была под жестким контролем СССР (это ярко видно на примере голосований Финляндии в ООН в годы "Холодной войны" или заявлений финских лидеров о российской интервенции в Венгрии в 1956 году или в Чехословакии в 1968-м). Такая политика получила название "Линия Паасикиви — Кекконена" (по именам финских президентов).

Во внутренней жизни Финляндии Москва также отныне диктовала условия Хельсинки –, у власти могли быть только люди, лояльные к СССР.

За потерю суверенитета Финляндия получила доступ на огромный рынок СССР и сумела на этом неплохо заработать. Легендарные "финские домики", которые ехали в СССР изначально как репарации, стали символом богатой жизни в империи.

Кроме того, Финляндия познакомила СССР с туалетной бумагой и еще многими другими чудесами капиталистического мира – офисным бумагой, автомобильной резиной, сантехникой и электроникой небывалого для СССР качества.

После падения большевистской империи Финляндия наконец вырвалась из объятий Москвы и зажила свободной жизнью. Страна стала членом ЕС в 1995 году, присоединилась к Шенгенской зоне и начала тесное сотрудничество с НАТО (с 1994 года Финляндия является участницей программы "Партнерство ради мира").

В XXI веке Финляндия, понимая новую опасность со стороны России, делает все, чтобы отказаться от "финляндизации". Сейчас в финском обществе продолжаются дискуссии относительно отказа от внеблокового статуса и вступления в НАТО. Выразителем этих стремлений является, в частности, президент страны Саули Нийнисте.

Финский лидер в новогоднем обращении к нации акцентировал внимание на том, что агрессивная политика России угрожает безопасности в Европе и несет опасность его стране и Швеции. Политик призвал Евросоюз занять жесткую позицию в отношении агрессора и его ультиматумов и угроз ядерным оружием.

Хотя вызов брошен США и НАТО, Европа пока не может просто слушать. Суверенитет нескольких стран-членов, включая Швецию и Финляндию, был поставлен под сомнение из-за пределов Евросоюза. Это делает ЕС заинтересованной стороной. ЕС не должен довольствоваться лишь ролью координатора санкций,

– заявил президент Финляндии.



Президент Финляндии / Фото Getty Images

Во время недавнего визита в Финляндию генсека НАТО Йенса Столтенберга последний заявил, что двери Альянса для финнов открыты.

Происхождение термина "финляндизация"

Ну, а пока этого не произошло, Финляндия строит 4 мощных корвета, модернизирует ракетные катера, покупает у США современные истребители F-35, аналогов которым нет у России, а также усиливает военное сотрудничество со Швецией. Все это, как вы уже догадались, противоречит самой идее "финляндизации".

Парадоксально, но сама Финляндия к появлению термина "финляндизация" имеет лишь касательное отношение. Государство, которое втянули в войну, закидали трупами (напомним, совокупно авантюра Сталина стоила более 300 тысяч человеческих жизней его сограждан) и таким образом ультимативно заставили отдать свои этнические земли и заставили быть лояльной в обмен на отказ от полной оккупации и установления режима "народных демократий", стала горьким примером для всех, кто не хотел подчиняться Москве. Следовательно, термин "финляндизация" стал одним из символов "холодной войны" и едва ли не самым большим страхом для западных демократий.

: впервые на опасность "финляндизации" указал министр иностранных дел Австрии Карл Грубер в 1953 году. Он сравнил политику нейтралитета, что тогда проводило правительство страны, с событиями в Финляндии и предостерег коллег от этого сценария.

Автором термина считается немецких политик Франц Йозеф Штраус, который впервые использовал слово "финляндизация" в 1969 году, когда жестко прошелся по канцлеру ФРГ Вилли Брандту и его так называемой "Новой восточной политике", которая, де-факто, предусматривала сближение с СССР ради заработка.

Отголоски "Остполитик" Брандта мы наблюдаем и сейчас. Ведь именно немецкие технологии позволили СССР, а впоследствии и России, стать гегемоном на рынке экспорта в Европу углеводородов и впоследствии шантажировать Евросоюз с помощью газа при снисходительном отношении немецких чиновников.

Таким образом, термин "финляндизация" в своем первоначальном значении имеет негативный смысл и означает частичную потерю суверенитета ради определенных экономических преференций со стороны СССР.

Опять за рыбу деньги

К забытому термину "Холодной войны" снова вернулись в 2021 году, когда Россия в очередной раз начала военную эскалацию на границе с Украиной. Также Россия выдвинула заранее невыполнимый ультиматум США и НАТО на основании, как сказал глава российского МИД Сергей Лавров, каких-то обещаний, что были зафиксированы где-то в мемуарах.

Очень похоже, что ультиматум россиян является примером классической методики деловых переговоров "проси много – получишь хоть что-то". И под этим "что-то" Россия, похоже, подразумевает именно Украину.

Здесь и появляется термин "финляндизация" Украины, он, по мнению россиян, предусматривает отказ от евроинтеграции и объявление "нейтралитета", то есть возвращение во "внеблоковому статусу" 90-х годов.

Важно Макрон предложил убийственный для Украины путь замирения Путина

Волей-неволей лицом этого процесса стал президент Франции Эммануэль Макрон. 7 февраля 2022 года он прибыл в Москву на переговоры с Путиным. 5 часов за закрытыми дверями и забавным столом завершились поеданием оленины и лангустинов, а также участием в пресс-конференции, на которой Путин сначала с позиции хама-некрофила шутил об Украине, а потом пригрозил миру новой ядерной войной.



Макрон 5 часов общался с Путиным за закрытыми дверями / Фото Getty Images

По итогам визита французского лидера в Москву во влиятельном издании Le Figaro вышла статья, в которой Макрон показан как сторонник "финляндизации" Украины.

Путин хочет глубоких изменений в политике НАТО. Необходимо найти решение, чтобы это пространство безопасности, которым является НАТО, сосуществовало с Россией. Элементом адекватности является нечленство Украины в НАТО,

– Le Figaro процитировало разговор в самолете на пути в Москву.

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После этого Макрону пришлось оправдываться в Киеве и объяснять, что ни о какой "финляндизации" Украины с Путиным он не говорил и такого термина не применял. Президенту Украины все равно пришлось краснеть за своего коллегу и объяснять, что миру нужна "украинизация".

Киевские объяснения Макрона никого не удовлетворили, и в тот же день, 8 февраля, ведущая газета мира – New York Times выдала большой материал о "финляндизации", в котором намекнула, что действительно, Запад рассматривает такой вариант для умиротворения Путина.



После Путина Макрон приехал к Зеленскому / Фото офиса Президента Украины

Что несет Украине "финляндизация"

Свой вариант начала "финляндизации" Украины 9 февраля 2022 года пафосно озвучила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Согласно ее видению, Украина должна отказаться от евроатлантической интеграции и объявить о строгом нейтралитете, отказаться от помощи воинов НАТО и отослать обратно всю полученную военную помощь, в частности – летальное оружие. Лишь после этого Россия пообещала отвести свои войска от украинских границ.

Для ослабления напряжения Дипломаты все же обсуждают план "финляндизации" Украины

Каким может быть второй вариант – догадаться нетрудно: потеря суверенитета, свержение демократического режима и приход к власти в Киеве промосковских марионеток из числа местной пятой колонны.

А дальше – цензура, террор против несогласных, миллионы беженцев, экономический кризис, стагнация и прочие прелести геополитического проекта под названием "русский мир". Все его "плюшки" можете почитать в блоге несчастной жительницы оккупированного россиянами Луганска.

Конечно, России будет мало и этого, она вспомнит о странах Балтии и той же Финляндии, увидит опасность в шведском острове Готланд или реализует сценарий норвежского сериала "Оккупированные". Вот так "финляндизация 2.0" в украинских реалиях на самом деле является переизданием "Мюнхенского заговора", в котором Макрон отвел себе роль Эдуара Даладье.

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