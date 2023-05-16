Фирташ жалуется, что его "чикнула" СБУ, бюджет сохранит миллиарды, – политолог

СБУ уничтожила газовые схемы Дмитрия Фирташа, действовавшие десятилетиями в Украине. Это сбережет миллиарды в бюджете.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. О том, что может ожидать Фирташа в ближайшем будущем, читайте дальше.

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"В одном из интервью глава СБУ Василий Малюк иронически сказал, что "олигархи начинают любить Украину, а СБУ им в этом помогает". Фирташу и Новинскому уже "с любовью" помогли попрощаться с их схемами и бизнес-империями, или, как сказал Фирташ, "чикнули". Очевидно, что это не разовая акция, а системная история, потому что уже в разгаре "любовь" к Коломойскому, Жеваго, Столару и другим олигархам-фигурантам дел. Кто будет следующим в этом "любовном списке"?" – задает вопрос политолог.

Эксперт напоминает, что Фирташ зарабатывал деньги на газовых схемах при всех украинских президентах, начиная с Кучмы.

Подконтрольные Фирташу облгазы покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов. Искусственный дефицит покрывали за счет государственного газа, а деньги оседали в карманах олигарха. За последние 7 лет Фирташ украл больше 18 бюджетных миллиардов!

– пишет политолог.

Загородний подчеркнул, что хотя Фирташ давно находится в Вене, однако продолжал получать сверхприбыли из украинского бюджета.

Что значит уничтожение "схем Фирташа"? В период полномасштабного вторжения это вопросы экономической безопасности и даже выживания государства. Фирташа, очевидно, ждет арест всего украинского имущества. Эти деньги пойдут на оборону. Но самое главное – это прекращение ежемесячных потерь и миллиарды, которые останутся в бюджете,

– резюмирует эксперт.

Напомним, ранее СБУ выдвинула подозрение олигарху Дмитрию Фирташу и его топ-менеджменту. В структурах олигарха прошли обыски, а на записях разговоров, обнародованных Службой, Фирташ говорит, что "Беню и его решили чикнуть". Также стало известно, что СБУ сообщила о подозрении подсанкционному олигарху Павлу Фуксу и топ-менеджерам его холдинга. Наложен арест на корпоративные права и счета 101 компании и более 240 объектов недвижимости и транспортных средств.