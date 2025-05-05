Злоумышленники оставляют фишинговые QR-коды в общественных местах: киберполиция предостерегает от мошенников

В Украине снова активизировалась мошенническая схема, которая связана с подменой QR-кодов в общедоступных местах.

Так, злоумышленники используют фишинговые сайты, чтобы получить данные банковских карт граждан, пишет 24 Канал.

Смотрите также Реклама с призывами к диверсиям во Львове: полиция рассказала, кто стоит за враждебными постерами

Злоумышленники оставляют фишинговые QR-коды в общественных местах

Начальник 9-го отдела управления противодействия киберпреступности в Киеве капитан полиции Пархоменко Андрей Николаевич сообщил, что мошенники начали подменять QR-коды на официальных информационных табличках или просто размещать их в общественных местах.

Сканируя такие коды, пользователи попадают на поддельные сайты, имитирующие реальные онлайн-сервисы. В результате злоумышленники могут получить доступ к банковским данным и похитить средства.

Чаще всего такие случаи происходят в местах, где люди активно используют QR-коды для быстрых оплат:

Во время парковки,

оплаты общественного транспорта,

входа на мероприятия,

осуществления благотворительных взносов.

Визуально отличить качественно поддельный код от настоящего очень сложно, поэтому главный совет – всегда проверять адрес сайта перед введением любых конфиденциальных данных.

Для того, чтобы уберечься от мошенников, стоит придерживаться нескольких правил:

Сканируйте QR-коды только из надежных источников – избегайте кодов, размещенных на случайных наклейках, листовках или рекламных объявлениях.

перед сканированием проверяйте наклейку – обращайте внимание на возможные следы подмены (дополнительный слой, неровные края, другой шрифт).

используйте функцию предварительного просмотра ссылки – большинство смартфонов позволяют увидеть URL перед переходом.

всегда обращайте внимание на веб-адрес после перехода по QR-коду – даже если сайт выглядит убедительно, любые различия в домене могут быть признаком мошенничества.

всегда обращайте внимание на веб-адрес после перехода по QR-коду – даже если сайт выглядит убедительно, любые различия в домене могут быть признаком мошенничества. проверяйте наличие защищенного соединения (https://) – если сайт не имеет сертификата безопасности, вводить на нем любую информацию опасно.

не вводите банковские данные на неизвестных сайтах и без необходимости.

если вы обнаружили подозрительный QR-код – сообщите администрации заведения, службу поддержки или правоохранительные органы.

используйте виртуальные или временные карты для онлайн-платежей – это поможет избежать значительных финансовых потерь в случае утечки финансовых данных карты.

Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в банк для блокировки карты и подайте электронное обращение в киберполицию по ссылке https://ticket.cyberpolice.gov.ua

Для противодействия дезинформации – присоединяйтесь к проекту "БРАМА"

Правоохранители также приглашают украинцев присоединиться к социальному проекту "БРАМА", который был создан при поддержке киберполиции Украины и волонтерских организаций для противодействия дезинформации и блокировки противоправного контента.

Старший оперуполномоченный 9-го отдела Управления противодействия киберпреступности в городе Киеве капитана полиции Игорь Чепур отметил, что главной целью – является очистка информационного пространства от российской пропаганды и сервисов распространения дезинформации, а также уничтожение ячеек незаконного распространения запрещенного контента.

Миссия заключается в том, чтобы количественно уменьшить присутствие россиян, распространяющих пропагандистские материалы, в медиапространстве и качественно обучать выявлять и утилизировать враждебный контент.

Указывается, что для того, чтобы быть частью проекта, пользователям достаточно иметь мобильный телефон или компьютер и немного времени, которое пользователь готов уделить для важного дела.

Задача участников – присылать жалобы на предоставленные нами посты, сервисы, ссылки и тому подобное. Больше жалоб – больше вероятность блокировки контента.

Присоединиться к социальному проекту "БРАМА" можно по ссылке: https://chatovi.online/