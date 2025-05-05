Злоумышленники оставляют фишинговые QR-коды в общественных местах: киберполиция предостерегает от мошенников
- По данным киберполиции, в Украине распространяется новая волна мошеннических схем с подменой QR-кодов в общественных местах.
- Визуально отличить качественную подделку очень сложно.
- Киберполиция рассказала о важных правилах безопасности.
- Правоохранители также приглашают украинцев присоединиться к социальному проекту "БРАМА", созданного при поддержке киберполиции и волонтерских организаций для противодействия дезинформации и блокировки противоправного контента.
В Украине снова активизировалась мошенническая схема, которая связана с подменой QR-кодов в общедоступных местах.
Так, злоумышленники используют фишинговые сайты, чтобы получить данные банковских карт граждан, пишет 24 Канал.
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Злоумышленники оставляют фишинговые QR-коды в общественных местах
Начальник 9-го отдела управления противодействия киберпреступности в Киеве капитан полиции Пархоменко Андрей Николаевич сообщил, что мошенники начали подменять QR-коды на официальных информационных табличках или просто размещать их в общественных местах.
Сканируя такие коды, пользователи попадают на поддельные сайты, имитирующие реальные онлайн-сервисы. В результате злоумышленники могут получить доступ к банковским данным и похитить средства.
Чаще всего такие случаи происходят в местах, где люди активно используют QR-коды для быстрых оплат:
- Во время парковки,
- оплаты общественного транспорта,
- входа на мероприятия,
- осуществления благотворительных взносов.
Визуально отличить качественно поддельный код от настоящего очень сложно, поэтому главный совет – всегда проверять адрес сайта перед введением любых конфиденциальных данных.
Для того, чтобы уберечься от мошенников, стоит придерживаться нескольких правил:
- Сканируйте QR-коды только из надежных источников – избегайте кодов, размещенных на случайных наклейках, листовках или рекламных объявлениях.
- перед сканированием проверяйте наклейку – обращайте внимание на возможные следы подмены (дополнительный слой, неровные края, другой шрифт).
- используйте функцию предварительного просмотра ссылки – большинство смартфонов позволяют увидеть URL перед переходом.
всегда обращайте внимание на веб-адрес после перехода по QR-коду – даже если сайт выглядит убедительно, любые различия в домене могут быть признаком мошенничества.
- проверяйте наличие защищенного соединения (https://) – если сайт не имеет сертификата безопасности, вводить на нем любую информацию опасно.
- не вводите банковские данные на неизвестных сайтах и без необходимости.
- если вы обнаружили подозрительный QR-код – сообщите администрации заведения, службу поддержки или правоохранительные органы.
- используйте виртуальные или временные карты для онлайн-платежей – это поможет избежать значительных финансовых потерь в случае утечки финансовых данных карты.
Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в банк для блокировки карты и подайте электронное обращение в киберполицию по ссылке https://ticket.cyberpolice.gov.ua
Для противодействия дезинформации – присоединяйтесь к проекту "БРАМА"
Правоохранители также приглашают украинцев присоединиться к социальному проекту "БРАМА", который был создан при поддержке киберполиции Украины и волонтерских организаций для противодействия дезинформации и блокировки противоправного контента.
Старший оперуполномоченный 9-го отдела Управления противодействия киберпреступности в городе Киеве капитана полиции Игорь Чепур отметил, что главной целью – является очистка информационного пространства от российской пропаганды и сервисов распространения дезинформации, а также уничтожение ячеек незаконного распространения запрещенного контента.
Миссия заключается в том, чтобы количественно уменьшить присутствие россиян, распространяющих пропагандистские материалы, в медиапространстве и качественно обучать выявлять и утилизировать враждебный контент.
Указывается, что для того, чтобы быть частью проекта, пользователям достаточно иметь мобильный телефон или компьютер и немного времени, которое пользователь готов уделить для важного дела.
Задача участников – присылать жалобы на предоставленные нами посты, сервисы, ссылки и тому подобное. Больше жалоб – больше вероятность блокировки контента.
Присоединиться к социальному проекту "БРАМА" можно по ссылке: https://chatovi.online/