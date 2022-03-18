Кроме того, Владимир Путин, вероятно, упомянет и о ходе российской войны в Украине, которую там называют "спецоперацией". Напомним, 24 февраля 2022 Российская Федерация напала на Украину. Больше об основных событиях можно прочесть по ссылке.

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Геращенко отметил, что таким образом Путин попытается взбодрить свой электорат. Согласно его сообщению советника главы МВД, для этого события российская пропаганда создала несколько сюжетов. По слухам, россиян-бюджетников "попросят" помахать, чем дадут, изображая восхищение. Мероприятие запланировано на 15:00.

А учитывая текущее положение дел, речь Фюрера должна хотя бы ненадолго отвлечь дорогих россиян от ценников в магазинах и вообще: мнений как таковых.

– добавил Геращенко.

Антон Геращенко также считает, что решение о начале войны в Украине принималось с учетом этой даты. Он прокомментировал это следующим образом: "Имелось в виду выйти и скромно сказать – "Мы строили, строили, и, наконец, построили. Ура!". Шарики в небо, пробки в потолок, экстаз и восхищение."

К теме! 18 марта 2014 Владимир Путин вместе с самопровозглашенной властью захваченного Крыма Аксеновым, Константиновым и Чалым подписали преступный договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации. Больше о том, как это произошло, читайте тут.

Однако все складывается совсем по-другому. Следовательно, Путину нужно объяснять, кто виноват в ситуации, как так произошло. Геращенко считает, что вероятнее всего, снова будут виноваты враги, которые единственное чего хотят – "лишить Россию и Фюрера заслуженного триумфа". По идее, эта речь должна быть посвящена врагам внешним (украинцы, бандеровцы) и внутренним.

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