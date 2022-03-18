Крім того, Володимир Путін, ймовірно, згадає й про хід російської війни в Україні, яку там називають "спецоперацією". Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Російська Федерація напала на Україну. Більше про основні події можна прочитати за посиланням.
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Геращенко зазначив, що таким чином Путін спробує підбадьорити свій електорат. Згідно з дописом радника очільника МВС, для цієї події російська пропаганда створила кілька сюжетів. За чутками, росіян-бюджетників "попросять" помахати, чим дадуть, зображуючи захоплення. Захід запланований на 15:00.
А з огляду на поточний стан справ мова фюрера повинна хоча б ненадовго відвернути дорогих росіян від цінників у магазинах і взагалі думок як таких,
– додав Геращенко.
Антон Геращенко також вважає, що рішення про початок війни в Україні ухвалювали з урахуванням цієї дати. Він прокоментував це наступним чином: "Малося на увазі вийти та скромно сказати: "Ми будували, будували, і нарешті збудували. Ура!" Кульки в небо, пробки в стелю, екстаз та захоплення".
Проте все складається зовсім по-іншому. Відтак Путіну потрібно пояснювати, хто винен у ситуації, як так сталося. Геращенко вважає, що, найімовірніше, знову будуть винні вороги, які єдине, чого хочуть – "позбавити Росію та фюрера заслуженого тріумфу". По ідеї, ця промова має бути присвячена саме ворогам зовнішнім (українці, бандерівці) та внутрішнім.
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