F**k off and go home: комики Офферман и Маллалли во время церемонии послали Путина

На сцене Film Independent Spirit Awards супруги комики Ник Офферман и Меган Меллалли высказались в адрес президента России Владимира Путина.

Супруги организовали церемонию, которая проходила в воскресенье в Санта-Монике. Во время рекламной паузы Офферман и Меллалли рассказали зрителям о российском вторжении, которое продолжается в Украине.

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Просто взяли и послали Путина со сцены

Со сцены Меллалли сказала, что шлет наилучшие пожелания тем, кто пострадал от войны в Украине и всех несправедливых конфликтов по всему миру.

Я думаю, что мы говорим от имени всех присутствующих, когда говорим, что надеемся на быстрое и мирное решение. Точнее, от***сь и иди домой, Путин,

– подчеркнула она.

Офферман решил усилить слова своей возлюбленной, в который раз послав Путина со сцены. И уже после этого он призвал аудиторию передать агрессору "приветствие Spirit Awards", показывая средний палец в камеру.

Крупные организации собирают деньги для Украины. Пожалуйста, дайте все, что можете жертвам этого бессмысленного акта агрессии,

– сказал он.

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