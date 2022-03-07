Подружжя організувало церемонію, яка відбувалася у неділю у Санта-Моніці. Під час рекламної паузи Офферман і Меллаллі розповіли глядачам про російське вторгнення, яке триває в Україні.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Просто взяли і послали Путіна зі сцени

Зі сцени Меллаллі сказала, що надсилає найкращі побажання тим, хто постраждав від війни в Україні та всіх несправедливих конфліктів по всьому світу.

Я думаю, що ми говоримо від імені всіх присутніх, коли говоримо, що сподіваємося на швидке та мирне рішення. Точніше, від***сь та йди додому, Путін,

– наголосила вона.

Офферман вирішив посилити слова своєї коханої, вкотре пославши Путіна зі сцени. І вже після цього він закликав аудиторію передати агресорові "вітанням Spirit Awards", показуючи середній палець у камеру.

Великі організації збирають гроші для України. Будь ласка, дайте все, що можете жертвам цього безглуздого акту агресії,

– сказав він.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!