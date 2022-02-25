Митингующие заблокировали авто посла и накрыли его флагами Украины. Однако дипломату все же удалось проехать.

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Как можно заметить на видео, митинг был санкционирован, порядок обеспечивали правоохранители.

После нападения на Украину представители кафиров становятся изгнанниками повсюду,

– говорится в публикации.

Смотреть видео с демонстраций в Ирландии:

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