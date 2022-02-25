Митингующие заблокировали авто посла и накрыли его флагами Украины. Однако дипломату все же удалось проехать.
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Как можно заметить на видео, митинг был санкционирован, порядок обеспечивали правоохранители.
После нападения на Украину представители кафиров становятся изгнанниками повсюду,
– говорится в публикации.
Смотреть видео с демонстраций в Ирландии:
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