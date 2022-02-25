Учасники мітингу заблокували авто посла і накрили його прапорами України. Однак дипломату все ж вдалося проїхати.

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Як можна помітити на відео, мітинг був санкціонованим, порядок забезпечували правоохоронці.

Після нападу на Україну представники окупантів стають вигнанцями всюди,

– йдеться у публікації.

Дивитися відео з демонстрацій в Ірландії:

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