Учасники мітингу заблокували авто посла і накрили його прапорами України. Однак дипломату все ж вдалося проїхати.
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Як можна помітити на відео, мітинг був санкціонованим, порядок забезпечували правоохоронці.
Після нападу на Україну представники окупантів стають вигнанцями всюди,
– йдеться у публікації.
Дивитися відео з демонстрацій в Ірландії:
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