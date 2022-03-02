Флаг над исполком украинский, но оккупанты выдвинули ряд условий, – мэр Херсона

Мэр Херсона рассказал, что сегодня в горисполком наведывались "вооруженные посетители". Он заверил, что никаких договоренностей или переговоров с оккупантами не было.

Также подчеркнул, что не давал им никаких обещаний, потому что ему "просто нечего пообещать". Об этом рассказал городской голова Херсона Игорь Колыхаев.

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И добавил, что, однако, теперь жителям города придется соблюдать определенные требования. Впрочем, Колыхаев так и не указал, с кем именно он договаривался и не упомянул Россию в своем сообщении.

В то же время он добавил, что сейчас в городе нет украинских военных.

Я просто попросил не стрелять в людей. У нас нет в городе ВСУ, только мирные жители и люди, которые хотят здесь жить,

– написал Колыхаев.

Он отметил, что флаг над исполкомом – украинский. И чтобы он оставался таким же, "придется соблюдать некоторые требования". Поскольку ничего другого пока глава города предложить не может, сказал он.

Требования оккупантов

В город можно выезжать только днем.

Комендантский час с 20:00 до 06:00 строго сохраняется.

Выезжают в город только машины с продовольствием, медикаментами и прочим.

Снова выпустят коммунальный транспорт, чтобы добирались на работу сотрудники хлебозавода, магазинов, аптек.

Автомобили, которым по условиям можно находиться в городе, ездят с минимальной скоростью, должны быть готовы в любой момент показать содержимое перевозок.

Кроме того, пешеходы теперь должны ходить по одному, максимум по двое. Также заявили, чтобы военных не провоцировать и по первому требованию останавливаться.

За несколько часов до этого Колыхаев просил журналистов помочь предотвратить гуманитарную катастрофу в городе.

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