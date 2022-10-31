Флаг приобрела украинка, живущая в Чикаго

Раньше рекорд был в 50 тысяч долларов. За такую цену удалось продать флаг с подписью президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили в эфире национального телемарафона.

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На этот раз на флаге, кроме президента, подписалась также:

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;

Екатерина Полищук – "Пташка" из "Азовстали";

защитник "Азовстали" и фотограф Дмитрий Казацкий "Орест";

министр внутренних дел Денис Монастырский;

другие украинские военные.

Аукцион прошел на благотворительном ужине в Чикаго. За рекордную сумму флаг приобрела владелица логистической компании в США, родом из Ивано-Франковской области. Украинка помогает своей Родине с первых дней полномасштабной войны.

Ранее в США продали вышиванку Зеленского за 100 тысяч долларов

В июне на благотворительном аукционе в Вашингтоне продали вышиванку Владимира Зеленского, которую тот надевал на День вышиванки. Американская юридическая компания Asters USA купила рубашку за 100 тысяч долларов. Деньги направили в фонд UNITED 24.

Кстати, на аукционе также продали вино уцелевшее после российских обстрелов, футболки с подписями футболистов Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, а также кружку в виде петуха, который похож на уцелевшую в Бородянке на кухонном шкафчике разрушенного дома.

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