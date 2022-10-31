Прапор придбала українка, яка живе в Чикаго

Раніше рекорд був у 50 тисяч доларів. За таку ціну вдалося продати прапор з підписом президента Володимира Зеленського. Про це повідомили в ефірі національного телемарафону.

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На цей раз на прапорі, окрім президента, підписалася також:

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний;

Катерина Поліщук – "Пташка" з "Азовсталі";

оборонець "Азовсталі" й фотограф Дмитро Козацький "Орест";

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;

інші українські військові.

Аукціон відбувся на благодійному вечері у Чикаго. За рекордну суму прапор придбала власниця логістичної компанії у США, яка родом з Івано-Франківської області. Українка допомагає своїй Батьківщині з перших днів повномасштабної війни.

Раніше у США продали вишиванку Зеленського за 100 тисяч доларів

У червні на благодійному аукціоні у Вашингтоні продали вишиванку Володимира Зеленського, яку той одягав на День вишиванки. Американська юридична компанія Asters USA купила сорочку за 100 тисяч доларів. Гроші скерували у фонд UNITED 24.

До речі, на аукціоні також продали вино яке вціліло після російських обстрілів, футболки з підписами футболістів Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, а також кухоль у вигляді півника, який схожий на той, що вцілів у Бородянці на кухонній шафці зруйнованого будинку.

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