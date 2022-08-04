Как украинские бойцы устанавливали флаг Украины на самой высокой точке Святогорска: полное видео

Украинские бойцы установили флаг Украины на наивысшей точке Святогорска, Донецкой области.

Полное видео было опубликовано у Национальной гвардии Украины. В командовании заметили, что достаточно символично, что подставкой для знамени стал памятник пророссийскому революционеру.

Внимание Украинские защитники подняли флаг Украины на самой высокой точке Святогорска

Наши защитники установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском. Символично, что памятник пророссийскому революционеру стал подставкой для нашего флага – символа государственного суверенитета.

– говорится в сообщении.

Почему установка флага важный момент