Как "Фламинго" запускали по россиянам: в сети показали эксклюзивные кадры

Силы обороны Украины продолжают бить по стратегическим объектам врага в России и на ВОТ. Известно, что потери наносят противнику, в частности, украинские ракеты FP-5 "Фламинго".

Главный инженер компании Fire Point Денис Штилерман показал эксклюзивные кадры запуска оружия украинского производства. Смотрите также "Фламинго" атаковали один из крупнейших арсеналов боеприпасов россиян, – Генштаб Как происходили пуски "Фламинго"? Как сообщили в Генштабе ВСУ 12 февраля, Сил обороны ударили по важному для россиян военному объекту. Для атаки применили украинские средства дальнего поражения FP-5 "Фламинго". Как происходил запуск украинских ракет показал в соцсети Денис Штилерман. Эксклюзивные кадры вылета FP-5 "Фламинго": смотрите видео По данным Генштаба, объект расположен вблизи населенного пункта Котлубань в Волгоградской области России. На эксклюзивных кадрах, по словам Штилермана, видно запуск именно "Фламинго" по вражеским целям в том направлении. Силы обороны запускают "Фламинго" по России: смотрите видео Какие последствия недавних ударов по врагу? Как поделились в Генштабе ВСУ, речь идет об ударе по арсеналу комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ ГРАУ минобороны России. Отмечается, что он является одним из крупнейших мест, где российская армия хранит вооружение.

Также взрывы прогремели в российском городе Мичуринск Тамбовской области. Там удар пришелся на оборонное предприятие "Мичуринский завод Прогресс".

Кроме того, на временно оккупированной части Запорожской области поражены склады боеприпасов россиян.