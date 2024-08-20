"Пусть дома и улицы засияют сине-желтыми цветами свободы": флешмоб ко Дню Независимости
Украинцев призывают в День государственного флага Украины и День Независимости украсить свою одежду, дома и улицы сине-желтыми цветами.
Патриотический флешмоб запустил "УДАР Виталия Кличко". Об этом сообщили на фейсбук-странице партии.
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"Кольори Свободи": что известно о флешмобе
"Друзья, присоединяйтесь к патриотическому флешмобу "Кольори Свободи"! Отметим День Государственного флага и День Независимости Украины ярко. Пусть дома и улицы нашей свободной страны засияют сине-желтыми цветами свободы", – призывает "УДАР Виталия Кличко".
Инициаторы флешмоба предлагают разместить украинские флаги и сине-желтые ленты везде: на окнах, балконах, домах, автомобилях, на рюкзаках, сумках и одежде и тому подобное.
Там, где Украинский флаг – там свободная Украина! Вместе мы – сила!,
– отмечают в "УДАРе Виталия Кличко".
Как принять участие:
- разместить сине-желтые флаги и ленты;
- сделать и опубликовать фото в своих соцсетях и под этим постом с хэштегом #КольориСвободи;
- распространить это сообщение, чтобы больше украинцев в Украине и во всем мире смогли присоединиться к флешмобу.