Происходящее в России просто нельзя понять – с какого ракурса не смотри. В сети показали видео со студентами, которые устроили, фактически, нацистский флешмоб.

И это при том, что кремлевская пропаганда цинично пытается повесить ярлык нацизма на Украину. Хотя всему миру понятно, что это – просто полнейший бред.

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На России уже реально зигуют

Российских студентов в Казани согнали на флешмоб в поддержку их армии. В сети пишут, что участие было обязательным, а отказ нужно было обосновывать объяснительной запиской.

Однако верить россиянам – себя не уважать.

Вместо этого мы видим видео, в котором одетая в белые куртки с буквой Z (а мы уже знаем, что это – новейшая российская свастика) молодежь фактически зиговала (таким же почти жестом, который придумали в Третьем Рейхе Адольфа Гитлера) своими руками с возгласами "Вперед Россия".

Конечно, это можно воспринимать и как обычный салют. Но, ну, уж слишком показательное зрелище. Особенно учитывая, как упорно российская пропаганда пытается продвигать свой бред о нацизме в Украине.

Вот видео, как все происходило:

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