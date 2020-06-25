Автобусный оператор FlixBus с 25 июня возобновляет работу в Украине на отдельных международных маршрутах. Уже доступны билеты на рейсы из Киева в страны Европы через ряд украинских городов. А с 3 июля возобновят рейсы из Одессы в Чехию.

FlixBus восстанавливает сообщение Украины с Европой

Сейчас FlixBus восстановил часть рейсов из Украины, но планирует постепенно восстановить все, сообщила пресс-служба перевозчика.

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Уже в продаже на рейсы из Киева через Житомир, Ровно, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену и больше десятка немецких городов,

– говорится в сообщении.

А с 3 июля автобусы будут курсировать из Одессы через Винницу, Хмельницкий и Тернополь в чешский Плзень через Прагу.

В FlixBus отмечают, что закрытие границ стало вызовом для всей индустрии международных перевозок. Однако даже с учетом жестких ограничений на границах со странами ЕС есть спрос на поездки в страны Европы, в частности в Польшу, Чехию и Германию.

С 25 июня возобновят такие рейсы

Киев – Кельн (Киев – Житомир – Ровно – Львов – Берлин – Магдебург – Брунсвик – Ганновер – Билефельд –Дортмунд – Эссен – Дуйсбург – Дюссельдорф – Кельн);

(Киев – Житомир – Ровно – Львов – Берлин – Магдебург – Брунсвик – Ганновер – Билефельд –Дортмунд – Эссен – Дуйсбург – Дюссельдорф – Кельн); Киев – Краков – Росток (Киев – Житомир – Ровно – Львов – Краков – Дрезден – Лейпциг – Дрезден – Дессау – Берлин – Росток);

(Киев – Житомир – Ровно – Львов – Краков – Дрезден – Лейпциг – Дрезден – Дессау – Берлин – Росток); Киев – Карлсруэ (Киев – Житомир – Ровно – Львов – Дрезден – Хемниц – Байройт – Вюрцбург – Ашаффенбург – Франкфурт – Дармштадт – Гейдельберг – Мангейм – Карлсруэ);

(Киев – Житомир – Ровно – Львов – Дрезден – Хемниц – Байройт – Вюрцбург – Ашаффенбург – Франкфурт – Дармштадт – Гейдельберг – Мангейм – Карлсруэ); Киев – Штутгарт (Киев – Житомир – Ровно – Львов – Дрезден – Хемниц – Цвиккау – Мюнхберг – Нюрнберг – Ингольштадт – Мюнхен – Аугсбург – Ульм – Штутгарт);

(Киев – Житомир – Ровно – Львов – Дрезден – Хемниц – Цвиккау – Мюнхберг – Нюрнберг – Ингольштадт – Мюнхен – Аугсбург – Ульм – Штутгарт); Киев – Будапешт – Вена (Киев – Житомир – Новоград–Волынский – Ровно – Львов – Ужгород – Будапешт – Вена).

С 3 июля планируют возобновить

автобус Одесса – Прага – Пльзень (Одесса – Умань – Винница – Хмельницкий – Тернополь – Львов – Краков – Оломоуц – Брно – Прага – Пльзень).

FlixBus также уже запустил рейсы в странах ЕС, поэтому для путешественников из Украины будут доступны рейсы с одной пересадкой.

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Усиленная безопасность в автобусах FlixBus

проводят профессиональную дезинфекцию автобусов после каждого рейса;

пассажиры должны носить защитные маски, дезинфицировать руки санитайзером, который есть в автобусах;

водители обеспечены средствами индивидуальной защиты.

компания призывает пассажиров соблюдать 1,5-метровую дистанцию при посадке и размещении багажа в багажном отделении.