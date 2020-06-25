Автобусний оператор FlixBus з 25 червня відновлює роботу в Україні на окремих міжнародних маршрутах. Вже доступні квитки на рейси з Києва до країн Європи через низку українських міст. А з 3 липня відновлять рейси з Одеси до Чехії.

FlixBus відновлює сполучення України з Європою

Наразі FlixBus відновив частину рейсів з України, але планує поступово відновити всі, повідомила пресслужба перевізника.

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Вже у продажу на рейси з Києва через Житомир, Рівне, Львів, Ужгород до Кракова, Будапешт, Відень і більше десятка німецьких міст,

– йдеться у повідомленні.

А з 3 липня автобуси курсуватимуть з Одеси через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль в чеський Плзень через Прагу.

У FlixBus зазначають, що закриття кордонів стало викликом для всієї індустрії міжнародних перевезень. Однак навіть з урахуванням жорстких обмежень на кордонах з країнами ЄС є попит на поїздки в країни Європи, зокрема у Польщу, Чехію та Німеччину.

З 25 червня відновлять такі рейси

Київ – Кельн (Київ – Житомир – Рівне – Львів – Берлін – Магдебург – Брунсвік – Ганновер – Білефельд –Дортмунд – Ессен – Дуйсбург – Дюссельдорф – Кельн);

(Київ – Житомир – Рівне – Львів – Берлін – Магдебург – Брунсвік – Ганновер – Білефельд –Дортмунд – Ессен – Дуйсбург – Дюссельдорф – Кельн); Київ – Краків – Росток (Київ – Житомир – Рівне – Львів – Краків – Дрезден – Лейпциг – Дрезден – Дессау – Берлін – Росток);

(Київ – Житомир – Рівне – Львів – Краків – Дрезден – Лейпциг – Дрезден – Дессау – Берлін – Росток); Київ – Карлсруе (Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Хемніц – Байройт – Вюрцбург – Ашаффенбург – Франкфурт – Дармштадт – Гайдельберг – Мангейм – Карлсруе);

(Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Хемніц – Байройт – Вюрцбург – Ашаффенбург – Франкфурт – Дармштадт – Гайдельберг – Мангейм – Карлсруе); Київ – Штутгарт (Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Хемніц – Цвіккау – Мюнхберг – Нюрнберг – Інгольштадт – Мюнхен – Аугсбург – Ульм – Штутгарт);

(Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Хемніц – Цвіккау – Мюнхберг – Нюрнберг – Інгольштадт – Мюнхен – Аугсбург – Ульм – Штутгарт); Київ – Будапешт – Відень (Київ – Житомир – Новоград–Волинський – Рівне – Львів – Ужгород – Будапешт – Відень).

З 3 липня планують відновити

автобус Одеса – Прага – Пльзень (Одеса – Умань – Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Львів – Краків – Оломоуц – Брно – Прага – Пльзень).

FlixBus також запустив вже рейси в країнах ЄС, тому для мандрівників з України будуть доступні рейси з однією пересадкою.

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Посилена безпека в автобусах FlixBus

проводять професійну дезінфекцію автобусів після кожного рейсу;

пасажири повинні носити захисні маски, дезінфікувати руки санітайзером, який є в автобусах;

водії забезпечені засобами індивідуального захисту.

компанія закликає пасажирів дотримуватися 1,5-метрову дистанцію при посадці і розміщенні багажу в багажному відділенні.