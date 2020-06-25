FlixBus відновлює міжнародні рейси з України: дати та напрямки
Автобусний оператор FlixBus з 25 червня відновлює роботу в Україні на окремих міжнародних маршрутах. Вже доступні квитки на рейси з Києва до країн Європи через низку українських міст. А з 3 липня відновлять рейси з Одеси до Чехії.
FlixBus відновлює сполучення України з Європою
Наразі FlixBus відновив частину рейсів з України, але планує поступово відновити всі, повідомила пресслужба перевізника.
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Вже у продажу на рейси з Києва через Житомир, Рівне, Львів, Ужгород до Кракова, Будапешт, Відень і більше десятка німецьких міст,
– йдеться у повідомленні.
А з 3 липня автобуси курсуватимуть з Одеси через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль в чеський Плзень через Прагу.
У FlixBus зазначають, що закриття кордонів стало викликом для всієї індустрії міжнародних перевезень. Однак навіть з урахуванням жорстких обмежень на кордонах з країнами ЄС є попит на поїздки в країни Європи, зокрема у Польщу, Чехію та Німеччину.
З 25 червня відновлять такі рейси
- Київ – Кельн (Київ – Житомир – Рівне – Львів – Берлін – Магдебург – Брунсвік – Ганновер – Білефельд –Дортмунд – Ессен – Дуйсбург – Дюссельдорф – Кельн);
- Київ – Краків – Росток (Київ – Житомир – Рівне – Львів – Краків – Дрезден – Лейпциг – Дрезден – Дессау – Берлін – Росток);
- Київ – Карлсруе (Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Хемніц – Байройт – Вюрцбург – Ашаффенбург – Франкфурт – Дармштадт – Гайдельберг – Мангейм – Карлсруе);
- Київ – Штутгарт (Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Хемніц – Цвіккау – Мюнхберг – Нюрнберг – Інгольштадт – Мюнхен – Аугсбург – Ульм – Штутгарт);
- Київ – Будапешт – Відень (Київ – Житомир – Новоград–Волинський – Рівне – Львів – Ужгород – Будапешт – Відень).
З 3 липня планують відновити
- автобус Одеса – Прага – Пльзень (Одеса – Умань – Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Львів – Краків – Оломоуц – Брно – Прага – Пльзень).
FlixBus також запустив вже рейси в країнах ЄС, тому для мандрівників з України будуть доступні рейси з однією пересадкою.
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Посилена безпека в автобусах FlixBus
- проводять професійну дезінфекцію автобусів після кожного рейсу;
- пасажири повинні носити захисні маски, дезінфікувати руки санітайзером, який є в автобусах;
- водії забезпечені засобами індивідуального захисту.
- компанія закликає пасажирів дотримуватися 1,5-метрову дистанцію при посадці і розміщенні багажу в багажному відділенні.