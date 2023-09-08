Приобрел акционный лот частный предприниматель Михаил из Богородчан. Стартовая цена продажи фляги на аукционе составляла 10 тысяч гривен.

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Фляга "Да Винчи" пошла на аукционе

После того как предприниматель купил флягу на аукционе, он сразу передал ее бабушке Да Винчи, которая также присутствовала на мероприятии. Он отметил, что для него фляга "Да Винчи" – это максимальный заряд духа.

Потому что он был не простым парнем, а героем. Эту флягу возвращаю бабушке, потому что она для нее, пожалуй, дорогое сокровище, памятка о внуке,

– сказал он.

Стоит отметить, что Михаил делает так не первый раз, ведь на первом аукционе он приобрел картину и тарелки воина и вернул их родителям Дмитрия Коцюбайло. Он также подчеркнул, что был бы рад, если бы вырученные за флягу на аукционе деньги направили именно на нужды подразделения "Волков Да Винчи". Такое желание выразила и бабушка Дмитрия – Иванна Винник.

"Дмитрий много таких фляг имел. Приносил домой, коллекционировал их. Эту флягу оставил дома, наверное, тогда, когда приезжал, когда был впервые ранен. Пусть дают деньги за нее для роты Дмитрия. Туда, где он служил. Ребята многое нуждаются. Слышала, у них машин много поломанных", - сказала Иванна Винник.

В конце концов глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук заверила, что желание бабушки Да Винчи исполнят. Глава области также подчеркнула, что самое главное для ОВА, это заботиться о своих защитниках Прикарпатья, но и также отправляли деньги на разные части.

Следует отметить, что на первых двух благотворительных аукционах с лотами "Да Винчи" собрали 7 миллионов гривен. Эти деньги потратили на нужды 102 отдельной бригады и разных подразделений Прикарпатья.

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