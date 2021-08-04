Во Флориде госпитализации с COVID-19 превысили статистику 2020 года – Голос Америки

Во Флориде количество госпитализаций с COVID-19 рекордное и уже превысило статистику июля 2020 года. В ближайшую неделю 60% больниц могу столкнуться с нехваткой персонала.

По состоянию на 3 августа в штате госпитализированы более 11,5 тысячи человек, в основном молодых и невакцинированных флоридцев, которые заразились штаммом Дельта. 96% – либо вовсе не вакцинированы, либо частично.

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США будут способствовать расследованию смерти Шишова

Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Соединенные Штаты Америки должны предоставить Украине любую необходимую помощь для расследования смерти белорусского активиста Виталия Шишова. Он добавил, что Александр Лукашенко должен заплатить за действия против его критиков на территории других стран в частности. В то же время законодатели из вновь созданной группы поддержки в Конгрессе уже обратились к МВФ с просьбой остановить предоставление следующего транша-кредита Беларуси.

Госдеп будет следить за расследованием смерти Шишова

Тщательно следит за ходом расследования обстоятельств смерти Виталия Шишова и в Госдепе США. Представитель ведомства Нед Прайс подчеркнул, что Шишов был важным представителем белорусского гражданского общества и был вынужден жить за границей из-за репрессий режима Александра Лукашенко.

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Байден призвал губернатора Нью-Йорка подать в отставку

Президент США Джо Байден призвал губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо уйти в отставку после обнародования результатов расследования, где говорится, что политик добивался по крайней мере 11 женщин. Отчет по результатам 5-месячного расследования обнародовала генпрокурор Нью-Йорке.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 4 августа: смотрите видео