Флот РФ в Черном море ведет разведку и оказывает психологическое давление ракетными угрозами

После потери своего флагмана "Москва", российский флот существенно потерял в боевой мощи. Впрочем, даже потопленная "Москва" не заставила оккупантов опомниться и не искать неприятностей.

Уничтожение "Москвы" не устранило угрозу нападения с Черного моря. Россияне готовы продолжать наносить удары с акватории.

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Действия россиян в Черном море

Как сообщили в ОК "Юг", вражеские корабли ведут разведку в Черном море. Кроме того, угроза ракетных ударов создает психологическое и стратегическое давление.

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