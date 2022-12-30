Во флот России ввели новый ракетный корабль "Буян": что о нем известно

Флот Военно-морских сил России 29 декабря пополнился малым ракетным кораблем "Град" проекта "Буян-М". Он успешно завершил все испытания.

Теперь он поступил в состав соединения ракетных кораблей Балтийского флота.

Важно Российские корабли продолжают дежурство в море, но "Калибров" стало меньше, - Братчук

Сообщается, что судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". По данным Минобороны России, корабли из серии "Буян-М" были вовлечены в ракетные атаки по территории Украины и Сирии.

Малый ракетный корабль "Град" является десятым в серии из двенадцати кораблей проекта "Буян-М". Корабли этого проекта подтвердили свою эффективность в "специальной военной операции", а также при решении боевых задач в Сирийской Арабской Республике,

– отметили в пресс-службе вражеского оборонного ведомства.

Что известно о новом судне

Малый ракетный корабль "Град" входит в серию российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей 3-го ранга малого водоизмещения проекта 21631 "Буян-М". Судно оснащено управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса "река – море".

На вооружении "Града" находится ракетный комплекс "Калибр", 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190 и пусковые установки "Гибкая" для зенитных ракет "Игла" и зенитного артиллерийского комплекса АК-630-2 "Дуэт".

Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.

Сколько российских кораблей остается в Черном море

По данным издания "Проект" , за 9 месяцев полномасштабной войны с Украиной Черноморский флот РФ потерял 15% своего боевого состава. Отмечается, что к началу широкомасштабного вторжения Россия увеличила численность боевого флота с 46 до 58 единиц.

Как сообщили в Военно-морских силах ВСУ по состоянию на вечер 29 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся до 6 вражеских кораблей, из которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 0 ракет. В то же время: