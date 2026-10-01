Как сообщает издание The Times of Israel, руководство авиакомпании ожидает завершения расследования.

Почему Flydubai приостановила рейсы в Израиль?

Flydubai объявила о временной приостановке всех рейсов в Израиль и обратно на время расследования инцидента. Решение касается рейсов авиакомпании в Израиль и из Израиля, и оно будет пересматриваться по мере поступления новой информации.

Временная приостановка позволит соответствующим органам продолжить свою работу и установить все обстоятельства инцидента. Мы полны решимости содействовать текущему расследованию и поддерживать самые высокие стандарты безопасности во всей нашей сети,

– заявил представитель Flydubai.

Он добавил, что авиакомпания продолжает тесно координировать свои действия с государственными и регулирующими органами, а также с заинтересованными сторонами в аэропорту.

"Будем пересматривать решение о приостановке полетов по мере поступления дополнительной информации", – подытожил представитель.

Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai FZ1073, следовавшем из Дубая в Тель-Авив. Второй пилот напал на капитана, после чего самолет резко потерял около 14 тысяч футов высоты примерно за 30 секунд.

Раненый капитан смог открыть дверь кабины, после чего пассажиры и члены экипажа вмешались и обезвредили нападавшего. Самолет перенаправили в аэропорт Табук в Саудовской Аравии, где его благополучно посадили другие пилоты Flydubai, находившиеся на борту. Все 174 пассажира в итоге остались живы, а раненый капитан находится под наблюдением врачей.

Напомним, ранее мы писали, что спасать самолет помогали украинец и россиянин, которые летели этим рейсом как обычные пассажиры. Именно они, обладая соответствующими навыками, помогли обезвредить нападавшего.