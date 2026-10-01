Flydubai отменила рейсы в Израиль после попытки пилота разбить пассажирский самолет
Авиакомпания Flydubai временно приостановила все рейсы в Израиль и обратно после инцидента на борту одного из самолетов. Во время полета один из пилотов напал на капитана и пытался направить самолет к земле.
Как сообщает издание The Times of Israel, руководство авиакомпании ожидает завершения расследования.
Почему Flydubai приостановила рейсы в Израиль?
Flydubai объявила о временной приостановке всех рейсов в Израиль и обратно на время расследования инцидента. Решение касается рейсов авиакомпании в Израиль и из Израиля, и оно будет пересматриваться по мере поступления новой информации.
Временная приостановка позволит соответствующим органам продолжить свою работу и установить все обстоятельства инцидента. Мы полны решимости содействовать текущему расследованию и поддерживать самые высокие стандарты безопасности во всей нашей сети,
– заявил представитель Flydubai.
Он добавил, что авиакомпания продолжает тесно координировать свои действия с государственными и регулирующими органами, а также с заинтересованными сторонами в аэропорту.
"Будем пересматривать решение о приостановке полетов по мере поступления дополнительной информации", – подытожил представитель.
Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai FZ1073, следовавшем из Дубая в Тель-Авив. Второй пилот напал на капитана, после чего самолет резко потерял около 14 тысяч футов высоты примерно за 30 секунд.
Раненый капитан смог открыть дверь кабины, после чего пассажиры и члены экипажа вмешались и обезвредили нападавшего. Самолет перенаправили в аэропорт Табук в Саудовской Аравии, где его благополучно посадили другие пилоты Flydubai, находившиеся на борту. Все 174 пассажира в итоге остались живы, а раненый капитан находится под наблюдением врачей.
Напомним, ранее мы писали, что спасать самолет помогали украинец и россиянин, которые летели этим рейсом как обычные пассажиры. Именно они, обладая соответствующими навыками, помогли обезвредить нападавшего.