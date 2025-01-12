Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение движения "Атеш" в их телеграм-канале.

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Что обнаружили партизаны о секретной части врага

По данным "Атеш", их агент провел разведку на секретном объекте, расположенном в городке Фокино, Приморского края России. Согласно документам, к которым партизан получил доступ, это воинская часть 36199, что входит в перечень засекреченных.

Эта воинская часть входит в 12 Главное Управление (ядерное обеспечение) минобороны России. Оккупанты пытаются скрыть деятельность этого объекта и распространяют легенду, что там военная часть, но по факту это не так,

– отметили в партизанском движении.

Из документов известно, что все военнослужащие этой части получают надбавку за секретность – это указывает на то, что военная часть работает в пользу Тихоокеанского флота России.

Партизаны обнаружили секретную часть ядерного управления врага / Фото из телеграм-канала "Атеш"

"Город Фокино – закрытое административно-территориальное образование, что подтверждает высокую степень секретности и важность объекта. Вероятно, что в этой воинской части могут быть баллистические ракеты, склад или распределительный пункт, обеспечивающий арсенал для Тихоокеанского флота и его стратегических подразделений", – отметили в "Атеше".

Партизаны также заверили, что продолжают разведку стратегического объекта, а всю полученную информацию передают Силам обороны Украины.