Об этом пишет издание NV. Ранее российский диктатор отказывался говорить о бизнесах и деятельности своей дочери "в рамках безопасности", информирует 24 Канал.

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Деятельность "Геоскана"

Группа компаний "Геоскан" производит гражданские авиационные беспилотники. Также программное обеспечение для фотограммметрической обработки данных. В начале июня 2023 Украина наложила санкции на данную структуру, поскольку "ее продукция интегрирована в цепь производства товаров военного и/или двойного назначения".

Ранее глава правительства Башкирии Андрей Назаров анонсировал создание на мощностях "Геоскан-Уфа" БПЛА для войны в Украине. Именно это послужило поводом для санкций.

В июне 2022 года генеральный директор Алексей Семенов продал 40% компании директору "Урал-Трейдинг". Она вроде бы принадлежит неизвестному 67-летнему Халиту Зарипову. Сообщается, что компания занимается многими видами деятельности: от оценки недвижимости до торговли пивом и мясом. При этом производства БПЛА в ее профиле вроде бы нет.

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