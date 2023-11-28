Про це пише видання NV. Раніше російський диктатор відмовлявся говорити про бізнеси та загалом діяльність своєї доньки "в межах безпеки", інформує 24 Канал.
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Діяльність "Геоскану"
Зазначається, що група компаній "Геоскан" виробляє цивільні авіаційні безпілотники. Також програмне забезпечення для фотограмметричної обробки даних. На початку червня 2023 року Україна наклала санкції на дану структуру, оскільки "її продукція інтегрована у ланцюг виробництва товарів військового та/або подвійного призначення".
Раніше очільник уряду Башкирії Андрій Назаров анонсував створення на потужностях "Геоскан-Уфа" БпЛА для війни в Україні. Саме це стало приводом для санкцій.
У червні 2022 року генеральний директор Алєксєй Семенов продав 40% компанії директору "Урал-Трейдінг". Вона начебто належить невідомому 67-річному Халіту Заріпову. Повідомляється, що компанія займається багатьма видами діяльності: від оцінки нерухомості до торгівлі пивом та м'ясом. При цьому виробництва БпЛА у її профілі начебто немає.
Що відомо про діяльність доньки Путіна: основне про Тихонову
- Відомо, що у російського диктатора є дві доньки – Марія та Катєріна. Але інформація про їхнє життя ретельно охороняється. Як зазначають ЗМІ, Тихонова займалася акробатичним рок-н-ролом і брала участь у змаганнях. Вона є кандидаткою фізико-математичних наук і небідною підприємицею.
- Як відповідав Путін у інтерв'ю журналістам, його діти не займаються бізнесом і політикою, а "просто живуть життя". Утім, у 2015 році так званий російський опозиціонер Алєксєй Навальний повідомляв, що фонд Катєріни збагатився на 452 млн рублів. І це був не єдиний випадок.
- У 2018 році Тихонову уперше показали в репортажі одного з російських телеканалів про діяльність "Іннопрактики". Жінка була представлена керівником інституту.
- У квітні 2022 року Білий дім опублікував повідомлення про накладення санкцій на дорослих дітей Путіна. Очевидно мовилося про Марію та Катєріну. 19 жовтня 2022 року Тихонова додана до санкційного списку України.