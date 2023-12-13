Фонд гарантирования продает активы банков-банкротов по-новому: что изменилось

В сентябре 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о старте пилотного проекта по продаже активов банков-банкротов по "отраслевому принципу". Суть идеи заключается в том, чтобы объединить в один пул и выставить на аукцион кредиты, выданные несколькими банками.

Как информирует 24 Канал, при этом ориентироваться будут на отраслевые признаки: на продажу в составе пула выставляются долги предприятий, занимающихся одним видом деятельности. На сегодняшний день в системе Прозорро.Продажи уже доступна информация о 8 таких пулах, но взлетел ли "пилот"?

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Более 6,4 миллиарда гривен – результаты продаж с начала полномасштабной войны

Общая задолженность заемщиков перед банками-банкротами, перешедшими в управление Фонда, составляет около 96 миллиардов гривен: 85 миллиардов из них – долги юридических лиц.

Это не абстрактные деньги банкиров, которые не справились с управлением финучреждением. В большинстве это средства, которые банки привлекли от других предприятий и рядовых граждан в качестве депозитов. И если вкладчикам, физическим лицам, средства после банкротства банка возмещает Фонд гарантирования, то с юридическими лицами, а также другими "негарантированными" кредиторами обанкротившихся банков ситуация сложнее. Они также имеют право на возврат своих денег, но в порядке очередности кредиторов и при наличии средств. Ключевым источником возврата их денег являются средства от продажи активов банков-банкротов.

По данным Фонда, в среднем только около 10% кредитов продолжают обслуживаться на момент формирования ликвидационной массы банка. Хотя в значительной степени именно от обслуживания кредитов зависит возврат средств кредиторам банков-банкротов.

Для того чтобы заемщики лучше обслуживали свои кредиты, Фонд разработал программу реструктуризации. Воспользоваться ею могут как физические, так и юридические лица.

Физические и юридические лица могут воспользоваться услугой реструктуризации / Фото Shutterstock

Но несмотря на то, что в Фонде отмечают тенденцию, что все больше заемщиков продолжают оплачивать свои долги перед обанкротившимся банком, – поступления от обслуживания кредитов все еще желают лучшего.

Кредиты, которые так и не начинают обслуживаться, – выставляются на продажу

с начала полномасштабной войны больше всего средств обанкротившимся банкам поступило именно от продажи активов – 6,4 миллиарда гривен.

Сложность заключается в том, что далеко не все активы банков интересны инвесторам.

Часто путают, что Фонд гарантирования может продавать не актив, а право требования. Это означает, что вы получите не актив (к примеру, переданное в залог банку имущество), а лишь право бороться за него. И что нужно будет решать много юридических проблем. Собственно они и продают эти активы, потому что банки были нечестны, говоря, что эти активы стоят гораздо дороже, чем есть на самом деле. Речь о том, что банки учитывали активы по завышенным ценам, по которым сейчас их никому не продать,

– говорит инвестиционный банкир, финансовый эксперт Сергей Фурса.

Из-за значительной пестроты состава активов банков-банкротов ФГВФЛ и вынужден постоянно разрабатывать новые способы заинтересовать инвесторов.

Как это происходит:

На первом этапе активы выставляются каждый отдельно, на индивидуальные торги, с постепенным снижением цены лота. Следующий шаг – то, что не удалось продать по отдельности, объединяется в пулы.

Традиционно самыми интересными лотами являются физическое имущество банков, бывшие отделения, квартиры, автомобили и т.д. – они продаются быстро, если не имеют юридических препятствий. Но такие истории успеха хоть и абсолютно понятны, но скорее исключение, признают в ФГВФЛ. По словам Виктора Гутниченко, заместителя директора департамента консолидированной продажи активов Фонда, более 96% активов на балансе банков, которые ликвидируются, – это кредиты.

"Права требования по кредиту – достаточно специфический актив. Это не авто или недвижимость, которые ты сразу получаешь себе в право собственности и можешь ими распоряжаться. Покупая кредит, победитель аукциона получает право требовать от заемщика возврата долга. Если этого не происходит, новый кредитор может начать процедуру взыскания имущества, которое передавалось в залог по договору", – объясняет Виктор Гутниченко.

Поэтому в вопросе стоимости кредита не столько интересна общая задолженность по договору, которая за годы, пока договор не обслуживался, могла "на бумаге" вырасти в разы. Ценность кредита – в основном в залоге. Несмотря на это на первые торги все активы ликвидируемых банков выставляются по высшей из величин – их оценочной или балансовой стоимости,

– добавляет он.

Участие в аукционах могут принимать как физические, так и юридические лица, кроме заемщиков и поручителей по выставленным на продажу договорам. Также участником аукциона не может быть Россия и связанные с ней лица. В итоге только 5 – 10% объявленных Фондом аукционов завершаются результативно. Остальные торги не происходят просто из-за отсутствия потенциальных покупателей. А сами активы на продажу выставляются иногда по 15 – 20 раз.

Активы на продажу выставляются кое-где по 15 – 20 раз / Фото Pexels

Поэтому в Фонде вынуждены постоянно придумывать новые способы продать имущество и активы, на которые не находятся покупатели при прямой продаже.

В поисках покупателя – 2 отраслевых пула

Объединение активов в отраслевые пулы – одна из таких идей. На сегодня в системе уже состоялось 6 торгов, но пока покупателей ни на один пул не нашлось. По словам экспертов, надо учитывать, что такого рода активы – как глубоко просроченные или же беззалоговые кредиты – вообще имеют крайне низкую конверсию. Продаются очень трудно и со значительными дисконтами. Это факт, который нужно озвучивать сразу, чтобы у общества не формировались завышенные ожидания: на рынке, который регулируется законами спроса-предложения, чудеса не случаются.

Сегодня в системе Прозорро.Продажи на торги выставлены два новых "отраслевых" пула. Аукционы запланированы на 19 и 25 декабря. Документы для изучения потенциальными инвесторами доступны, в том числе в виртуальной комнате данных.

Интерес со стороны потенциальных покупателей есть, мы видим, что в виртуальной комнате материалы кредитных дел изучаются, но решение, участвовать ли в торгах и когда – принимают только покупатели,

– подытожил Виктор Гутниченко.

Торги проходят на онлайн-аукционах Прозорро.Продажи

Сегодня все торги активов банков-банкротов происходят на онлайн-аукционах системы Прозорро.Продажи. В ноябре исполнилось 7 лет с тех пор, как система торгов была создана и в ней состоялся первый успешный аукцион Фонда гарантирования вкладов. Всего за все время работы системы было проведено более 230 тысяч аукционов, лотами на которых были активы банков-банкротов, и более 14 тысяч из которых завершились успешно. Сумма продаж составила почти 29 миллиардов гривен, которые пошли на расчет с кредиторами банков.

Продажи в системе могут осуществляться по двум моделям аукционов:

английской (на повышение цены)

или голландской (на понижение).

Голландскую модель выбирают, как правило, тогда, когда актив не удается продать по классической английской. За время работы системы и продажи активов ликвидируемых банков, 60% успешных торгов, а это почти 8,7 тысячи, происходила именно по голландской модели.

Дополнительно стоит отметить, что каждая из этих моделей предусматривает, что в итоге победителем аукциона станет участник, который предложит самую высокую цену за лот. Такой поэтапный подход к процессу продажи стимулирует конкуренцию, способствует увеличению цены реализации активов. Его разработали и ввели ФГВФЛ в сотрудничестве с ведущими международными специалистами и с учетом лучшей мировой практики.