Фонд госимущества "кидает" потенциальных покупателей объектов "малой приватизации", – СМИ

Власти обычно любят поговорить о приватизации, о том, как много она значит для Украины, как способна оздоровить отдельные предприятия и экономику в целом. В общем-то это правда, хотя показательные примеры прозрачной "большой приватизации" в нашей стране буквально единичны — начиная с меткомбината "Криворожсталь".

В целом реальные подходы властей к приватизационным процессам, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Безусловно, государственная система ProZorro в этом плане стала большим шагом вперед. Например, в деле приватизации сравнительно небольших активов. Так, даже в "коронавирусном" 2020 году "малая приватизация" через платформу "ProZorro.Продажи" принесла стране 3,6 миллиарда гривен.

Но не все так просто. Скажем, профильный госорган, который, по идее, должен быть "профи" в приватизационных делах – Фонд госимущества (ФГИ) – допускает вопиющие ошибки в "малой приватизации". Одним из одиозных примеров стал недавний тендер по продаже одного из активов ГП "Укрспирт". Название лота – "Отдельное имущество Мартыновского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт". Местоположение актива – Винницкая область. Это комплекс зданий и сооружений промышленного и складского назначения.

Аукцион, подготовленный ФГИ, прошел 6 ноября 2020 года – состоялось раскрытие предложений. Был определен победитель и претенденты, занявшие места следом. Победитель впоследствии отказался от покупки актива, и, по существующим правилам, право приобретения перешло к участнику, занявшему второе место. Это ООО "Современная коммерческая недвижимость" (СКН), которое предложило за лот более 84 миллиона гривен. Победа компании зафиксирована протоколом результатов аукциона №UA-PS-2020-11-06-000082-2 за 4 декабря 2020 года. И компания уже готовилась завершить сделку, когда выяснилось нечто шокирующее.

Оказалось, что актив находится под запретом отчуждения, поскольку наложен арест на его недвижимое имущество. Нетрудно догадаться, каким шоком это стало для покупателя. Информация Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества подтверждает: объектом обременения является все имущество, расположенное по адресу: Винницкая область, Жмеринский район, село Мартыновка, улица Ленина (переименована в улицу Яжука), дом 1. Это как раз и есть официальный адрес лота, выставленного на продажу. Что называется, приехали, господа. Арест на имущество наложен постановлением Жмеринского отдела государственной исполнительной службы под номером АА 546698 от 14 декабря 2006 года.

Вот таких "котов в мешке" выставляет на продажу ФГИ в лице своего регионального отделения по Винницкой и Хмельницкой областям. Вот такую "поддержку" среднему и малому бизнесу в данном случае оказывает государство – заставляя тратить время и ресурсы на аукцион по лоту, продажа которого, по сути, противозаконна. Что это, некомпетентность и халатность, которой порой славится отечественная госбюрократия и которая любит действовать по принципу "и так сойдет"? Или злой умысел, направленный на срыв аукциона? Если, к примеру, кто-то заинтересован любой ценой оставить актив в госсобственности и сохранить на него фактическое влияние. Ведь хорошо известно, что в 1990-х годах формальное сохранение в собственности государства позволяло приближенным лицам бесплатно контролировать целые производственные комплексы и зарабатывать немалые деньги.

Более того, когда по лоту прояснились "отягчающие" обстоятельства – оказалось, что государство не спешит возвращать гарантийный залог, внесенный ООО "СКН" при подаче заявки на участие. А это, ни много ни мало, 3 169 635,97 гривен. Если торги в конечном счете по каким-то причинам не состоялись, то гарантийные взносы возвращаются участникам. В этой же ситуации выходит так: и купить актив нельзя из-за обременений, и залог вернуть – тоже нельзя.

Компанию СКН еще и дисквалифицировали – убрали из аукциона за "неподписание договора купли-продажи". Понятное дело – как же он мог быть вовремя подписан, если имущество лота не подлежит отчуждению. Невозможность подписания договора о купле-продаже была юридически подтверждена нотариусом. Получается, продажа невозможна, но в этом виноват покупатель, а не ФГИ, по сути, скрывший информацию о проблемности лота.

Не приватизация выходит, а грабеж средь бела дня. В конечном счете, получается, что родное государство попросту "развело" частную компанию на деньги (залоговую сумму). Впрочем, у истории есть продолжение: несмотря на правовые "странности", ФГИ собирается повторно продать актив, выставляя его на аукцион на тех же условиях и с теми же проблемами. А может и несколько раз. И судя по опыту не факт, что потенциальный инвестор получит очищенный актив и будут соблюдены все условия честной игры со стороны государства.

Тем временем "Современная коммерческая недвижимость" обратилась в соответствующие органы для урегулирования данного вопроса. "Это дело рассматривается в судебном порядке в соответствии с законодательством Украины. Когда закончится его рассмотрение и мы выиграем этот спор, ФГИ обязан будет подписать договор и передать этот лот нашей компании как законному победителю аукциона", – уточнили в СКН.

Доверие к государству со стороны бизнеса, инвесторов и населения оставляет желать лучшего. И будет падать еще ниже, если, в частности, ФГИ не наведет порядок в своих рядах и не будет допускать таких возмутительных историй. В стране и так сложная ситуация, бизнес только начинает приходить в себя после карантинного 2020 года. Еще не известно какие сюрпризы нам готовит COVID-19 в ближайшие месяцы. Поэтому допускать подобные глупости или подлости – непростительно и дико.