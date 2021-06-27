У цілому реальні підходи влади до приватизаційних процесів, м'яко кажучи, залишають бажати кращого. Безумовно, державна система ProZorro в цьому плані стала великим кроком вперед. Наприклад, у справі приватизації порівняно невеликих активів. Так, навіть у "коронавірусному" 2020 році "мала приватизація" через платформу "ProZorro.Продажі" принесла країні 3,6 мільярда гривень.

Але не все так просто. Скажімо, профільний держорган, який, за задумом, повинен бути "профі" у приватизаційних справах – Фонд держмайна (ФДМ) – допускає кричущі помилки у "малій приватизації". Одним з одіозних прикладів став нещодавній тендер з продажу одного з активів ДП "Укрспирт". Назва лота – "Окреме майно Мартинівського місця здійснення діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт". Місце розташування активу – Вінницька область. Це комплекс будівель та споруд промислового та складського призначення.

Аукціон, підготовлений ФДМ, відбувся 6 листопада 2020 року – відбулося розкриття пропозицій. Було визначено переможця і претенденти, які посіли місця слідом. Переможець згодом відмовився від покупки активу, і, відповідно до встановлених правил, право придбання перейшло до учасника, який посів друге місце. Це ТОВ "Сучасна комерційна нерухомість" (СКН), яке запропонувало за лот понад 84 мільйона гривень. Перемога компанії зафіксована протоколом результатів аукціону №UA-PS-2020-11-06-000082-2 від 4 грудня 2020 року. І компанія вже готувалася завершити угоду, коли з'ясувалося щось шокуюче.

Виявилося, що актив знаходиться під забороною відчуження, оскільки накладено арешт на його нерухоме майно. Неважко здогадатися, яким шоком це стало для покупця. Інформація Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна підтверджує: об'єктом обтяження є все майно, розташоване за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, село Мартинівка, вулиця Леніна (перейменовано на вулицю Яжука), будинок 1. Це як раз і є офіційна адреса лота, виставленого на продаж. Що називається, приїхали, панове. Арешт на майно накладено постановою Жмеринського відділу державної виконавчої служби під номером АА 546698 від 14 грудня 2006 року.

Ось таких "котів у мішку" виставляє на продаж ФДМ в особі свого регіонального відділення у Вінницькій та Хмельницькій областях. Ось таку "підтримку" середньому та малому бізнесу в даному випадку надає держава – змушуючи витрачати час і ресурси на аукціон та лот, продаж якого, по суті, є протизаконним. Що це, некомпетентність і недбалість, якою часом славиться вітчизняна держбюрократія та яка любить діяти за принципом "і так зійде"? Або злий умисел, спрямований на зрив аукціону? Якщо, наприклад, хтось зацікавлений будь-якою ціною залишити актив у держвласності й зберегти на нього фактичний вплив. Адже добре відомо, що в 1990-х роках формальне збереження у власності держави дозволяло наближеним особам безкоштовно контролювати цілі виробничі комплекси й заробляти чималі гроші.

Ба більше, коли щодо лоту з'ясувалися "обтяжливі" обставини, виявилося, що держава не поспішає повертати гарантійну заставу, внесену ТОВ "СКН" під час подачі заявки на участь. А це, не багато, не мало – 3 169 635,97 гривень. Якщо торги в кінцевому рахунку з якихось причин не відбулися, то гарантійні внески повертаються учасникам. У цій же ситуації виходить так: і купити актив не можна через обтяження, і заставу повернути теж не можна.

Компанію СКН ще й дискваліфікували – прибрали з аукціону за "непідписання договору купівлі-продажу". Ясна річ, як же він міг бути вчасно підписаний, якщо майно лота не підлягає відчуженню. Неможливість підписання договору купівлі-продажу була юридично підтверджена нотаріусом. Виходить, продаж неможливий, але в цьому винен покупець, а не ФДМ, по суті, сховав інформацію про проблемність лота.

Не приватизація виявилась, а грабіж серед білого дня. У кінцевому рахунку, виходить, що рідна держава просто "розвела" приватну компанію на гроші (заставну суму). Утім, в історії є продовження: незважаючи на правові "дивацтва", ФДМ збирається повторно продати актив, виставляючи його на аукціон на тих же умовах і з тими ж проблемами. А може і кілька разів. І, судячи з досвіду, не факт, що потенційний інвестор отримає очищений актив і будуть дотримані всі умови чесної гри з боку держави.

Водночас "Сучасна комерційна нерухомість" звернулася до відповідних органів для врегулювання даного питання. "Ця справа розглядається в судовому порядку відповідно до законодавства України. Коли закінчиться її розгляд і ми виграємо цей спір, ФДМ зобов'язаний буде підписати договір і передати цей лот нашій компанії як законному переможцю аукціону", – уточнили в СКН.

Довіра до держави з боку бізнесу, інвесторів і населення залишає бажати кращого. І буде падати ще нижче, якщо, зокрема, ФДМ не наведе порядок у своїх рядах і не допускатиме таких обурливих історій. У країні і так складна ситуація, бізнес тільки починає приходити до тями після карантинного 2020 року. Ще не відомо які сюрпризи нам готує COVID-19 у найближчі місяці. Тому допускати подібні дурниці або підлості – недопустимо та дико.