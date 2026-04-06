Такого в мире еще не делали, – Притула о новой инициативе волонтеров с военными частями

Сергей Притула встретился с Владимиром Зеленским, с которым, в частности, обсудил закупки через благотворительные фонды. Инициатива касалась учебных центров, а в большей степени воинских частей в целом.

Общественный деятель, основатель БФ Сергея Притулы, волонтер Сергей Притула рассказал 24 Каналу, что есть большая проблема в контексте операционной способности воинских частей. В частности, по закупкам.

Какие есть трудности с закупками?

Сергей Притула отметил, что есть трудности с закупкой важных вещей. В частности, это связь, рации, Starlink, транспорт за рубежом. Есть инициатива группы фондов углубить взаимоотношения с военными и стать, как они это называют, "закупочными агентами с нулевой маржой".

Вопрос движется. В нем появляется чуть больше участников, которые помогают понять, как продвигать это. Мы получили эту боль от военных, провели интервью с десятками воинских частей, с командирами, с закупщиками, поняли проблематику, нарисовали дорожную карту, как это можно попробовать решить, и вышли на диалог с Верховной Радой. Долгое время мы объясняли и убеждали, почему это важно. В конце концов, получили поддержку,

– объяснил волонтер.

Со стороны парламента выделили людей, с которыми вступили в диалог. Затем основатель БФ Сергея Притулы объяснил это президенту Украины. Далее Владимир Зеленский попросил общаться с премьер-министром. Она тоже выделила своих людей. Совместными усилиями они подошли к одной проблеме, которую самостоятельно по состоянию на сейчас решить не могут.

В частности, привлекли структуру BRDO, которая, в частности, занимается прописыванием законов. Была запланирована встреча с руководителем организации. Три недели назад уже был разговор. За это время они еще привлекли специалистов и должны показать дорожную карту, как это может двигаться.

Проблематику, которая возникла, я озвучить не могу, но вещь серьезная. Просто в Украине подобного еще никогда не делали. Мировой практики чего-то подобного я тоже не припоминаю. Поэтому украинцы снова будут пионерами,

– подчеркнул общественный деятель.

По его словам, в идеале Министерство обороны Украины должно было бы закрывать все вопросы военных без привлечения сторонней экспертизы. Но в условиях тотальной войны даже при поддержке партнеров не все взимается. Поэтому привлечение тыла, благотворительных фондов, волонтерских инициатив – это правильное решение во время войны.

Военные не могут проводить внешнеэкономическую деятельность. Они не могут покупать себе что-то за рубежом. Фонды имеют такую возможность. Наши защитники ждут, пока это заедет в Украину, например, пока это завезут коммерческие структуры, и уже тогда покупают у них. Однако это совсем другая цена.

Поэтому наша цель как структур, которые могут что-то купить за границей и завезти это в Украину с нулевой растаможкой, потому что мы завозим благотворительную помощь, – ставить эту благотворительную помощь на баланс воинских частей без всякой маржи. Философия проста: за те же деньги мы купим больше. В этом весь смысл,

– отметил Притула.

