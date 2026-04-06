Громадський діяч, засновник БФ Сергія Притули, волонтер Сергій Притула розповів 24 Каналу, що є велика проблема у контексті операційної спроможності військових частин. Зокрема, щодо закупівель.

Які є труднощі із закупівлями?

Сергій Притула зазначив, що є труднощі із закупівлею важливих речей. Зокрема, це зв'язок, рації, Starlink, транспорт за кордоном. Є ініціатива групи фондів поглибити взаємовідносини з військовими і стати, як вони це називають, "закупівельними агентами з нульовою маржею".

Питання рухається. У ньому з'являється трохи більше учасників, які допомагають зрозуміти, як просувати це. Ми отримали цей біль від військових, провели інтерв'ю з десятками військових частин, із командирами, із закупівельниками, зрозуміли проблематику, намалювали дорожню карту, як це можна спробувати розв’язати, і вийшли на діалог із Верховною Радою. Довгий час ми пояснювали і переконували, чому це важливо. Зрештою, отримали підтримку,

– пояснив волонтер.

З боку парламенту виділили людей, з якими вступили в діалог. Потім засновник БФ Сергія Притули пояснив це президенту України. Далі Володимир Зеленський попросив спілкуватися з прем'єр-міністеркою. Вона теж виділила своїх людей. Спільними зусиллями вони підійшли до однієї проблеми, яку самостійно станом на зараз розв'язати не можуть.

Зокрема, долучили структуру BRDO, яка, зокрема, займається прописуванням законів. Була запланована зустріч з керівником організації. Три тижні тому вже була розмова. За цей час вони ще залучили спеціалістів і мають показати дорожню карту, як це може рухатися.

Проблематику, яка виникла, я озвучити не можу, але річ серйозна. Просто в Україні подібного ще ніколи не робили. Світової практики чогось подібного я теж не пригадую. Тому українці знову будуть піонерами,

– підкреслив громадський діяч.

За його словами, в ідеалі Міністерство оборони України мало б закривати усі питання військових без залучення сторонньої експертизи. Але в умовах тотальної війни навіть за підтримки партнерів не все стягується. Тому залучення тилу, благодійних фондів, волонтерських ініціатив – це правильне рішення під час війни.

Військові не можуть проводити зовнішньоекономічну діяльність. Вони не можуть купувати собі щось за кордоном. Фонди мають таку можливість. Наші захисники чекають, поки це заїде в Україну, наприклад, поки це завезуть комерційні структури, і вже тоді купують у них. Однак це зовсім інша ціна.

Тому наша мета як структур, які можуть щось купити за кордоном і завезти це в Україну з нульовим розмитненням, тому що ми завозимо благодійну допомогу, – ставити цю благодійну допомогу на баланс військових частин без жодної маржі. Філософія проста: за ті самі гроші ми купимо більше. У цьому весь сенс,

– зауважив Притула.

