На передовой испытывают 5 опытных устройств "видеотруба разведчика". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Как рассказали волонтеры благотворительного фонда "Вернись живым", такие устройства должны уменьшить потери защитников Украины от снайперского огня противника и улучшить качество наблюдения за врагом.

По сравнению с подобными советскими средствами наблюдения разработанный прибор имеет камеру с широким углом обзора и экран с большим разрешением, отметили в ГУР МО Украины.



Волонтеры разработали для ВСУ "видеотруб разведчика" / Фото БФ "Вернись живым"

Специальное устройство, разработанное украинскими волонтерами для наших Вооруженных Сил, позволяет мониторить действия врага с закрытых позиций. Первые опытные устройства уже опробуют на передовой.

Зачем ВСУ такое оборудование

Команда благотворительного фонда "Вернись живым" объяснила, что на определенных участках фронта война с российскими захватчиками постепенно переходит к позиционной. Фактически это означает, что активизируются вражеские снайперы.

Напомним, во время окопных боев на Донбассе в 2015 – 2022 годах стрелки противника, к сожалению, наносили немало потерь среди наших воинов.

Поэтому мы действуем на опережение, создавая новые, современные и главное – безопасные средства для наблюдения за врагом с закрытых позиций,

– сообщили в фонде.

По состоянию на 8 июня 2022 года уже 5 первых опытных устройств испытываются на передовой нашими военными.

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Волонтеры отметили, что хотят сделать это средство наблюдения максимально качественным, поэтому после "обратной связи" от военных с передовой, команда фонда "Вернись живым" улучшит его и запустит в серийное производство.



ВСУ испытывают новое устройство наблюдения / Фото БФ "Вернись живым"

Что известно о "видеотрубе разведчика": главное

"Видеотруба разведчика" имеет камеру с широким углом обзора и экран с большим разрешением, что должно устранить дискомфорт от пользования советскими средствами наблюдения.

Это позволит мониторить действия врага с закрытой позиции. А значит – быть недостижимым для русского снайпера.

Стоимость одной "видеотрубы разведчика" составляет 320 долларов США, а это примерно 11 250 гривен.

В благотворительном фонде "Вернись живым" сначала планируют изготовить 100 таких устройств, а в перспективе - насытить ими весь фронт.

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