Наразі на передовій випробовують 5 дослідних пристроїв "відеотруба розвідника". Про це 8 червня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Як розповіли волонтери благодійного фонду "Повернись живим", такі пристрої мають зменшити втрати захисників України від снайперського вогню противника та покращити якість спостереження за ворогом.

У порівнянні із схожими радянськими засобами спостереження, розроблений прилад має камеру з широким кутом огляду та екран з великою роздільною здатністю, зазначили в ГУР МО України.



Волонтери розробили для ЗСУ "відеотрубу розвідника" / Фото БФ "Повернись живим"

Спеціальний пристрій, розроблений українськими волонтерами для наших Збройних Сил, дає змогу моніторити дії ворога із закритих позицій. Перші дослідні пристрої вже випробовують на передовій.

Навіщо ЗСУ таке обладнання

Команда благодійного фонду "Повернись живим" пояснила, що на певних ділянках фронту війна з російськими загарбниками поступово переходить до позиційної. Фактично це означає, що активізовуються ворожі снайпери.

Нагадаємо, під час окопних боїв на Донбасі у 2015 – 2022 роках стрільці противника, на жаль, спричиняли чимало втрат серед наших воїнів.

Тому ми діємо на випередження, створюючи нові, сучасні та головне – безпечні засоби для спостереження за ворогом із закритих позицій,

– повідомили у фонді.

Станом на восьме червня 2022 року вже 5 перших дослідних пристроїв випробовуються на передовій нашими військовими.

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Волонтери наголосили, що хочуть зробити цей засіб спостереження максимально якісним, а тому після "зворотного зв'язку" від військових із передової, команда фонду "Повернись живим" покращить його та запустить у серійне виробництво.



ЗСУ випробовують новий пристрій спостереження / Фото БФ "Повернись живим"

Що відомо про "відеотрубу розвідника": головне

"Відеотруба розвідника" має камеру з широким кутом огляду та екран з великою роздільною здатністю, що має усунути дискомфорт від користування радянськими засобами спостереження.

Це дасть можливість моніторити дії ворога з закритої позиції. А отже – бути недосяжним для російського снайпера.

Вартість однієї "відеотруби розвідника" становиться 320 доларів США, а це приблизно 11 250 гривень.

У благодійному фонді "Повернись живим" спочатку планують виготовити 100 таких пристроїв, а в перспективі – наситити ними весь фронт.

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