Вопрос о предоставлении Украине оружия советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал в эфире национального телемарафона. Об этом сообщает 24 канал.

Украина не собирается атаковать Россию американскими РСЗО, – Зеленский

В военных элитах Запада есть консенсус

Все, что нам нужно, мы получим в любом случае. Может, не так быстро, как хотелось бы, а это плохо, потому что нужно как можно скорее, но мы получим, потому что есть консенсус антироссийский и проукраинский в политически-военных элитах Запада,

– заверил Подоляк.

Политик также объяснил, почему в информационном пространстве появляется информация о предоставлении оружия, а затем о якобы отказе от поставки:

эту информацию распространяют люди, которые хотят хайпировать и создавать новости на основе того, что "где-то прочли";

российские спецслужбы хотят дискредитировать НАТО как поставщика оружия Украине. Они стремятся создать информационный хаос и отчасти повлиять на западные страны, чтобы у них было меньше желания помогать Киеву.

В то же время сам советник руководителя Офиса Президента считает, что вопрос предоставления оружия должен быть закрыт в информационном пространстве, пока это оружие не отправят на передовую.

Рекомендуем Россияне в центре Северодонецка, Зеленский назвал потери ВСУ: основное за 98-й день войны

Как мир помогает Украине оружием: последние новости

Канцлер Германии сообщил, что его страна передаст Вооруженным Силам Украины свою современную систему противовоздушной обороны IRIS-T, а также реактивные системы залпового огня. По словам Шольца, эти системы ПВО позволят защитить от российских авиаударов целый крупный город. Кроме того, Киев получит от Берлина радар слежки, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

31 мая президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон предоставит Украине идеальные ракетные системы и боеприпасы к ним. Они позволят нашим военным точнее поражать вражеские цели в поле боя. Глава Белого дома также перечислил то, что Штаты уже отправили в Украину:

противотанковые ракеты Javelin;

зенитные ракеты Stinger;

артиллерийские и высокоточные реактивные системы;

радары;

БПЛА;

вертолеты Ми-17 и боеприпасы.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский призвал украинцев лоббировать поставки нашему государству тяжелого вооружения. Оно необходимо, чтобы ВСУ могли прогнать российских оккупантов с нашей территории.

К теме смотрите видеоблог Алексея Печия о предоставлении Украине оружия: