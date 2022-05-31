Президент подчеркнул, что это необходимо, чтобы как можно скорее освободить все украинские территории от российских захватчиков. 24 канал передает детали речи Владимира Зеленского.

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Украинцы должны стать лоббистами поставки оружия нашему государству

В своем видеообращении Владимир Зеленский обратил внимание на успехи Вооруженных Сил Украины на Юге и Харьковщине и прокомментировал ситуацию по самым горячим направлениям наступления россиян на Донбассе.

Президент подчеркнул, что наши защитники и защитницы в этой войне проявляют максимальную храбрость и остаются "хозяевами" фронтовой ситуации, несмотря на то, что российские кафиры до сих пор имеют значительное преимущество в технике и количестве личного состава.

Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что полное восстановление территориальной целостности Украины – это однозначная цель украинцев – каждый гражданин нашего государства стремится, чтобы все наши территории и люди были освобождены из-под оккупации уже сегодня, как можно скорее.

Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь. Каждый и каждый на всех уровнях должны быть сейчас лоббистами снабжения нашему государству современного тяжелого оружия, современной артиллерии. Все те системы, которые действительно могут ускорить победу Украины,

– отметил Зеленский.

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К слову, президент призвал украинцев говорить о поставках оружия Украине повсюду , где это будет полезно и где это услышат – политикам государств-партнеров, представителям иностранных СМИ и даже всем своим друзьям за рубежом.

"Этот нарратив о необходимости предоставлять Украине достаточно оружия для победы должно храниться постоянно . Я работаю для этого ежедневно", - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки склоняются к тому, чтобы поставлять Украине современные реактивные системы залпового огня. Американский президент Джозеф Байден не исключает таких поставок , однако окончательного решения по этому вопросу пока не было принято.

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