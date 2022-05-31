При этом захватчики потеряли около 30 единиц техники. Такую информацию обнародовала группировка Объединенных сил на 21:00 31 мая.

Главное за сутки Авиаудар по цистерне с Азотом в Северодонецке, нефтяное эмбарго от ЕС: основное за 97 день войны

Ситуация в зоне ООС на 31 мая

Группировка Объединенных сил продолжает сдерживать продвижение вражеских подразделений в своем районе ответственности в Донецкой и Луганской областях. Именно в этих областях сейчас идут самые ожесточенные бои.

Битва за украинский Донбасс продолжается – вдоль всей линии обороны российские оккупанты применяют боевую авиацию, бьют из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии крупных калибров, используют танки, минометы различных систем, а также наносят ракетно-бомобовые удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирных жилых кварталах.

За сутки вражеские подразделения обстреляли более 20 населенных пунктов на территории Донецкой и Луганской областей. В результате этого были разрушены и повреждены 45 гражданских объектов:

41 жилой дом;

школа искусств;

детский сад;

ряд хозяйственных зданий.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов в зоне ООС погибла женщина, еще два человека получили ранения. Информация о точном количестве погибших, раненых и разрушениях в обеих областях уточняются.

Потери врага на Востоке за последние сутки

В группировке Объединенных сил отметили, что наши защитники и защитницы 31 мая отбили в общей сложности 9 атак врага. Вместе с тем на 4 локациях до сих пор продолжаются ожесточенные бои. При этом Вооруженным Силам Украины в зоне ООС сегодня удалось уничтожить:

2 вражеских танка;

13 артиллерийских систем россиян;

8 боевых бронированных машин оккупантов;

6 автомобилей захватчиков.

Напомним, что "горячей" точкой на Востоке до сих пор остается Северодонецк – оккупанты продолжают идти штурмом, а большая часть города уже находится под их контролем. Вместе с тем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что город пока не оцеплен врагом, и никаких предпосылок для этого по состоянию на 31 мая нет.

Не пропустите – за Северодонецк Россия будет биться очень серьезно и жестко: смотрите видео