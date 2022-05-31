Президент підкреслив, що це необхідно, аби якнайшвидше звільнити всі українські території від російських загарбників. 24 канал передає деталі промови Володимира Зеленського.

Читайте також Не можемо виконати всі побажання, – Німеччина про закиди щодо недостатньої допомоги Україні

Українці мають стати лобістами постачання зброї нашій державі

У своєму відеозверненні Володимир Зеленський звернув увагу на успіхи Збройних Сил України на Півдні та Харківщині й прокоментував ситуацію на найгарячіших напрямках наступу росіян на Донбасі.

Президент наголосив, що наші захисники й захисниці у цій війні проявляють максимальну хоробрість та залишаються "господарями" фронтової ситуації попри те, що російські окупанти й досі мають значну перевагу у техніці та кількості особового складу.

Верховний Головнокомандувач підкреслив, що повне відновлення територіальної цілісності України – це однозначна мета українців, – кожен громадянин нашої держави прагне, щоб усі наші території й люди були звільнені з-під окупації вже сьогодні, якомога швидше.

Але діяти треба обережно, цінуючи життя. Кожен і кожна на всіх рівнях мають бути зараз лобістами постачання нашій державі сучасної важкої зброї, сучасної артилерії. Усіх тих систем, які справді можуть прискорити перемогу України,

– зазначив Зеленський.

Зверніть увагу ЗСУ у зоні ООС відбили 9 атак ворога і знищили майже 30 одиниць техніки

До слова, президент закликав українців говорити про постачання зброї Україні всюди, де це буде корисно й де це почують – політикам держав-партнерів, представникам іноземних засобів масової інформації та навіть всім своїм друзям за кордоном.

"Цей наратив про необхідність надавати Україні достатньо зброї для перемоги має зберігатися постійно. Я працюю для цього щоденно", – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки наразі схиляються до того, щоб постачати Україні сучасні реактивні системи залпового вогню. Американський президент Джозеф Байден не виключає таких поставок, втім остаточного рішення стосовно цього питання поки не було прийнято.

До теми – вечірнє звернення Володимира Зеленського за 31 травня: дивіться відео