Фонд "Вернись живым" за сутки получил больше денег, чем за весь прошлый год

Украинцы за последние сутки направили в фонд помощи армии "Вернись живым" 2,5 миллиона гривен. Бухгалтерия организации едва успевает подсчитывать количество платежей.

На странице фонда в соцсети говорится, что военный отдел круглосуточно конвертирует благотворительные взносы в реальную помощь на передовой. Сейчас у организации есть сотни заявок от военных.

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Украинцы готовы к борьбе

За вчера вы помогли войску больше, чем за весь 2021 год. Сутки против года,

– говорится в сообщении.

По словам директора "Вернись живым" Тараса Чмута, уровень финансовой поддержки, который фонд получил за последние несколько недель – это очередное свидетельство того, что украинцы готовы бороться с Россией всеми возможными средствами.

Лучший тыл

Он добавил, что сейчас команда активно обрабатывает заявки от военных, чтобы усилить армию. Кроме того, это поможет государству выиграть время там, где оно не успевает.

Мы благодарим всех, кто присоединился к помощи! Люди, вы невероятны! Лучший тыл! Самая сильная помощь войску!,

– говорится в сообщении.

Увеличение финансирования армии: что известно

Верховная Рада планирует рассмотреть изменения в Государственный бюджет на 2022 год. В частности, ими предполагается увеличение финансирования украинской армии.

По словам главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, на оборону хотят направить 36,5 миллиарда гривен. Деньги для этого будут брать с ренты компаний, которые работают в сфере добычи газа, возможна внешняя помощь.

Также она отметила, что следует предусмотреть в бюджете средства на резервистов. Как подсчитало Минобороны, на это должны выделять около 2 миллиардов в месяц.

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Военный отдел "Вернись живым" оказывает помощь армии в виде новейших технических решений, которые решают актуальные проблемы фронта и требуют долгих процедур для закупки государством. Присоединиться к помощи армии можно здесь

20 502 560,36 грн. За вчера вы помогли войску больше, чем за весь 2021 год. СУТКИ ПРОТИВ ГОДА. Наша бухгалтерия едва успевает подсчитывать количество платежей, а военный отдел в режиме 24/7 конвертирует ваши благотворительные взносы в реальную помощь на передовой.

"Уровень финансовой поддержки, который фонд получил за последние несколько недель, – говорит директор "Вернись живым" Тарас Чмут, – очередное свидетельство того, что Украина и украинцы готовы бороться с Россией во всех возможных формах и проявлениях. Сейчас фонд имеет сотни заявок от военных, которые мы оперативно обрабатываем, чтобы усиливать армейцев и выигрывать государству время там, где оно не успевает".

Мы благодарим всех, кто присоединился к помощи! ЛЮДИ, вы невероятны! Лучший тыл! Самая сильная помощь войску! Команда фонда "Вернись живым"