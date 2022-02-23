На сторінці фонду в соцмережі зазначається, що військовий відділ цілодобово конвертує благодійні внески в реальну допомогу на передовій. Зараз організація має сотні заявок від військових.

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Українці готові до боротьби

За вчора ви допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік. Доба проти року,

– мовиться в дописі.

За словами директора "Повернись живим" Тараса Чмута, рівень фінансової підтримки, який фонд отримав за останні кілька тижнів – це чергове свідчення того, що українці готові боротися з Росією всіма можливими засобами.

Найкращий тил

Він додав, що зараз команда активно обробляє заявки від військових, аби посилити армію. Крім того, це допоможе державі виграти час там, де вона не встигає.

Ми дякуємо всім, хто долучився та долучається до допомоги! Люди, ви неймовірні! Найкращий тил! Найсильніша поміч війську!

– зазначається в дописі.

Довідка. Військовий відділ "Повернись живим" надає допомогу армії у вигляді новітніх технічних рішень, які розв'язують актуальні проблеми фронту та потребують довгих процедур задля закупівлі державою. Долучитись до допомоги армії можна тут.

Збільшення фінансування армії: що відомо

Верховна Рада України планує розглянути зміни до Державного бюджету на 2022 рік. Зокрема ними передбачається збільшення фінансування української армії.

За словами голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, на оборону хочуть спрямувати 36,5 мільярда гривень. Гроші для цього братимуть ренти компаній, які працюють у сфері видобутку газу, можлива зовнішня допомога,

Також вона зазначила, що потрібно передбачити в бюджеті кошти на резервістів. Як підрахувало Міноборони, на це мають виділяти приблизно 2 мільярди на місяць.

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Повний текст допису:

"20 502 560,36 грн. За вчора ви допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік. ДОБА ПРОТИ РОКУ. Наша бухгалтерія ледь встигає підраховувати кількість платежів, а військовий відділ у режимі 24/7 конвертує ваші благодійні внески у реальну допомогу на передовій.

"Рівень фінансової підтримки, який фонд отримав за останні кілька тижнів, – каже директор "Повернись живим" Тарас Чмут, – чергове свідчення того, що Україна та українці готові боротися з Росією у всіх можливих формах та проявах. Наразі фонд має сотні заявок від військових, які ми оперативно обробляємо, щоб посилювати армійців, і вигравати державі час там, де вона не встигає».

Ми дякуємо всім, хто долучився та долучається до допомоги! ЛЮДИ, ви неймовірні! Найкращий тил! Найсильніша поміч війську! Команда фонду "Повернись живим".