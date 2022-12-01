Фонд Виктора Пинчука открыл выставку Russian War Crimes в Парламенте Великобритании

В партнерстве с Офисом Президента Украины и PinchukArtCentre Фонд Виктора Пинчука организовал выставку в Лондоне. Представленные произведения искусства должны рассказать истории людей и мест, которые стали объектами ужасной реальности российской агрессии против Украины.

Выставку Russian War Crimes (Российские военные преступления) представили британским парламентариям в среду, 30 ноября. На мероприятии присутствовали спикер палаты сэр Линдсей Гойл, первая леди Украины Елена Зеленская, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, украинский бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук и исполнительный директор Международной ассоциации юристов доктор Марк Эллис. Фотофиксации преступлений России разместили в Палате Парламента Великобритании.

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Главная цель выставки – продемонстрировать зверства России

Выставка Russian War Crimes (Российские военные преступления) проливает свет на зверства, совершенные россиянами с начала их тотальной войны против Украины в феврале этого года. Она фиксирует действия государства, активно нацелившегося на украинское гражданское население из-за ряда преступных действий, включая изнасилование, похищение, депортации, казни и бомбардировки.

Выставка включает фотографии со всей Украины, сделанные с начала войны. Тем не менее она освещает только часть известных преступлений. Выставка возвращает украинцам лица и ставшие статистикой имена. Она выводит людей из многочисленных статистических данных и предлагает, по крайней мере, некоторым жертвам возможность высказаться и поделиться своей историей.

Эта выставка показывает реальность, зверства, которые совершались против мирного населения. Изображения на ней шокируют, вызывают тревогу и ужас,

– прокомментировал увиденное сэр Линдсей Гойл и призвал британцев посетить выставку.



Выставка Russian War Crimes в Парламенте Великобритании / Фото Фонд Виктора Пинчука

Выступая перед британским парламентарием, Елена Зеленская добавила, что в Украине зарегистрировано более 40 000 военных преступлений и для нас это не просто статистика, а реальные люди. Первая леди подчеркнула, что каждый палач на этой войне тоже имеет лицо.

Я надеюсь, что вы посмотрите на фотографии, и при этом отвлеченное представление о войне в Украине станет реальным. Выставка показывает лишь небольшую часть зверств, которые совершаются против украинцев. Сейчас, когда мы открываем выставку, россияне убивают, насилуют и унижают украинцев. Они будут продолжать убивать безнаказанно, если мы не остановим их. Я была бы очень благодарна всем вам за распространение правды о войне, чтобы мы могли восстановить справедливость,

– отметила она.

Бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук в свою очередь отметил, что с 2016 года принимает участие в создании Мемориального центра Холокоста Бабий Яр – места, где 81 год назад немецкие нацистские солдаты за два дня убили более 33 000 украинских евреев.

"Мы создавали этот мемориал с мечтой о том, чтобы подобные зверства никогда не повторились. С 24 февраля мы снова стали свидетелями многочисленных военных преступлений и поняли, что наша мечта о "никогда снова", к сожалению, не сбылась. Мы должны громко рассказать нашу историю, чтобы международное сообщество выступило в нашу поддержку. Поэтому мы создали эту выставку в партнерстве с Офисом президента Украины. Впервые мы представили ее в Российском доме в Давосе, а с тех пор представили ее в Брюсселе, а также в Нью-Йорке".

Выставка Russian War Crimes в Парламенте Великобритании / Фото Фонд Виктора Пинчука

Ужасно, что со времени нашей последней выставки было совершено еще больше ужасающих преступлений. Мы должны показать эти преступления такими, какие они есть, чтобы международное сообщество осознало, что необходимы суровые санкции, и что мы нуждаемся в их поддержке и еще больших поставках оружия. Мы надеемся, что эта выставка поможет показать, от чего мы защищаемся, за что боремся и почему мы должны победить вместе. Искусство – это мощный инструмент, и я знаю, что выставка внесет свой вклад в нашу победу,

– подытожил Пинчук.

В то же время, исполнительный директор Международной ассоциации юристов Марк Эллис подчеркнул, что события в Украине — это наиболее задокументированная война в истории, а визуальные доказательства могут говорить сами за себя. А представленные видео и фотографии помогут обеспечить установление справедливости.