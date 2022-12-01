Фонд Виктора Пинчука открыл выставку Russian War Crimes в Парламенте Великобритании
Источник:Фонд Виктора Пинчука
В партнерстве с Офисом Президента Украины и PinchukArtCentre Фонд Виктора Пинчука организовал выставку в Лондоне. Представленные произведения искусства должны рассказать истории людей и мест, которые стали объектами ужасной реальности российской агрессии против Украины.
Выставку Russian War Crimes (Российские военные преступления) представили британским парламентариям в среду, 30 ноября. На мероприятии присутствовали спикер палаты сэр Линдсей Гойл, первая леди Украины Елена Зеленская, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, украинский бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук и исполнительный директор Международной ассоциации юристов доктор Марк Эллис. Фотофиксации преступлений России разместили в Палате Парламента Великобритании.
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Главная цель выставки – продемонстрировать зверства России
Выставка Russian War Crimes (Российские военные преступления) проливает свет на зверства, совершенные россиянами с начала их тотальной войны против Украины в феврале этого года. Она фиксирует действия государства, активно нацелившегося на украинское гражданское население из-за ряда преступных действий, включая изнасилование, похищение, депортации, казни и бомбардировки.
Выставка включает фотографии со всей Украины, сделанные с начала войны. Тем не менее она освещает только часть известных преступлений. Выставка возвращает украинцам лица и ставшие статистикой имена. Она выводит людей из многочисленных статистических данных и предлагает, по крайней мере, некоторым жертвам возможность высказаться и поделиться своей историей.
Эта выставка показывает реальность, зверства, которые совершались против мирного населения. Изображения на ней шокируют, вызывают тревогу и ужас,
– прокомментировал увиденное сэр Линдсей Гойл и призвал британцев посетить выставку.
Выставка Russian War Crimes в Парламенте Великобритании / Фото Фонд Виктора Пинчука
Выступая перед британским парламентарием, Елена Зеленская добавила, что в Украине зарегистрировано более 40 000 военных преступлений и для нас это не просто статистика, а реальные люди. Первая леди подчеркнула, что каждый палач на этой войне тоже имеет лицо.
Я надеюсь, что вы посмотрите на фотографии, и при этом отвлеченное представление о войне в Украине станет реальным. Выставка показывает лишь небольшую часть зверств, которые совершаются против украинцев. Сейчас, когда мы открываем выставку, россияне убивают, насилуют и унижают украинцев. Они будут продолжать убивать безнаказанно, если мы не остановим их. Я была бы очень благодарна всем вам за распространение правды о войне, чтобы мы могли восстановить справедливость,
– отметила она.
Бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук в свою очередь отметил, что с 2016 года принимает участие в создании Мемориального центра Холокоста Бабий Яр – места, где 81 год назад немецкие нацистские солдаты за два дня убили более 33 000 украинских евреев.
"Мы создавали этот мемориал с мечтой о том, чтобы подобные зверства никогда не повторились. С 24 февраля мы снова стали свидетелями многочисленных военных преступлений и поняли, что наша мечта о "никогда снова", к сожалению, не сбылась. Мы должны громко рассказать нашу историю, чтобы международное сообщество выступило в нашу поддержку. Поэтому мы создали эту выставку в партнерстве с Офисом президента Украины. Впервые мы представили ее в Российском доме в Давосе, а с тех пор представили ее в Брюсселе, а также в Нью-Йорке".
Ужасно, что со времени нашей последней выставки было совершено еще больше ужасающих преступлений. Мы должны показать эти преступления такими, какие они есть, чтобы международное сообщество осознало, что необходимы суровые санкции, и что мы нуждаемся в их поддержке и еще больших поставках оружия. Мы надеемся, что эта выставка поможет показать, от чего мы защищаемся, за что боремся и почему мы должны победить вместе. Искусство – это мощный инструмент, и я знаю, что выставка внесет свой вклад в нашу победу,
– подытожил Пинчук.
В то же время, исполнительный директор Международной ассоциации юристов Марк Эллис подчеркнул, что события в Украине — это наиболее задокументированная война в истории, а визуальные доказательства могут говорить сами за себя. А представленные видео и фотографии помогут обеспечить установление справедливости.