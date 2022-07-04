Фонд Виктора Пинчука продолжает системную помощь на медицинском фронте

С первого дня войны Фонд Виктора Пинчука и Фонд Елены Пинчук системно реализовывают разные проекты помощи Украине для скорейшего приближения победы в войне с Россией. Медикам и волонтерам Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова предоставили возможность бесплатного использования санатория для размещения и тренировочной базы.

На эти проекты уже направлено более 35 миллионов долларов. Фонд Виктора Пинчука в рамках гуманитарной помощи арендовал помещение и территорию санатория в Пуще-Водице Киевской области для размещения и тренировки медиков-добровольцев ПДМШ. Недавно отремонтированные комфортные номера со всеми удобствами могут разместить до 90 человек медиков-добровольцев и волонтеров, большая территория позволит проводить обучение и тренинги, хранить медицинские препараты и разместить 30 машин.



Отремонтированные номера для медиков и волонтеров / Фото Фонда



Можно разместить до 90 человек медиков-добровольцев и волонтеров / Фото Фонда

Здание с территорией, которая принадлежит Виктору и Елене Пинчукам, которое ранее использовал ПДМШ с первых недель войны, передается владельцами для нужд других гуманитарных проектов. С начала вторжения России на территорию Украины Фонды Виктора и Елены Пинчуков проводят масштабную работу по разным направлениям гуманитарных проектов по всему государству.

28 июня через аукционный дом Christies была продана скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – "Обезьяна из воздушных шаров (пурпурная)", представленная Пинчуками. Все вырученные средства в сумме около 11,5 миллионов долларов будут направлены на гуманитарную помощь Украине. В частности, для тяжелораненых во время войны военных и гражданских граждан, нуждающихся в срочном протезировании, лечении и реабилитации для восстановления качества жизни.

В общей сложности с первых дней войны только на медицинском направлении было передано 10 современных бронированных "скорых" для эвакуации раненых из-под обстрелов и более 50 тысяч тактических аптечек с турникетом, целоксом и бандажем. Парамедикам передано отдельно более 77 тысяч турникетов, 32 тысячи бандажей и 2,5 тысячи полностью экипированных тактических аптечек и 170 реанимационных рюкзаков. 46 больниц в 17 городах Украины получили современное оборудование для спасения жизней, а также медикаменты и медицинские расходники. К примеру, для больниц Сумской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей закуплены транспортные инкубаторы для эвакуации новорожденных в критическом состоянии. Больницы в Ахтырке и Чернигове оборудованы автономными генераторами.