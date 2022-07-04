На ці проєкти вже спрямовано понад 35 мільйонів доларів. Фонд Віктора Пінчука в рамках гуманітарної допомоги орендував приміщення та територію санаторію у Пущі-Водиці Київської області для розміщення та тренування медиків-добровольців ПДМШ. Нещодавно відремонтовані комфортні номери з усіма вигодами можуть розмістити до 90 осіб медиків-добровольців та волонтерів, велика територія дозволятиме проводити навчання та тренінги, зберігати медичні препарати та розташувати 30 машин.



Відремонтовані номери для медиків та волонтерів / Фото Фонду



Можна розмістити до 90 осіб медиків-добровольців й волонтерів / Фото Фонду​

Будівля із територією, яка належить Вікторові та Олені Пінчукам, і яку раніше використовував ПДМШ з перших тижнів війни, передається власниками для потреб інших гуманітарних проєктів. Від початку вторгнення Росії на територію України Фонди Віктора і Олени Пінчуків проводять масштабну роботу за різними напрямками гуманітарних проєктів по всій державі.

28 червня через аукціонний дім Christies була продана скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – " Мавпа з повітряних куль (пурпурна)", представлена Пінчуками. Всі виручені кошти в сумі близько 11,5 мільйонів доларів будуть направлені на гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, для важкопоранених під час війни військових та цивільних громадян, які потребують термінового протезування, лікування та реабілітації для відновлення якості життя.

Загалом з перших днів війни тільки на медичному напрямку було передано 10 сучасних броньованих "швидких" для евакуації поранених з-під обстрілів та понад 50 тисяч тактичних аптечок з турнікетом, целоксом та бандажем. Парамедикам передано окремо понад 77 тисяч турнікетів, 32 тисячі бандажів й 2,5 тисячі повністю екіпірованих тактичних аптечок та 170 реанімаційних рюкзаків. 46 лікарень в 17 містах України отримали сучасне обладнання для порятунку життів, а також медикаменти та медичні витратники. Наприклад, для лікарень Сумської, Запорізької, Миколаївської та Харківської областей закуплені транспортні інкубатори для евакуації новонароджених у критичному стані. Лікарні в Охтирці та Чернігові обладнані автономними генераторами.