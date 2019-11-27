Фонд помощи жителям Донбасса наполненный наполовину: данные ООН
ООН собрала половину суммы, необходимой для гуманитарной помощи жителям Донбасса. К этому времени в фонд поступило 82 миллиона долларов.
Об этом сообщили в твиттере офиса ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.
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Благодарны донорам за их поддержку нашей гуманитарной программы. Хотя нужно еще больше, чтобы помочь каждому мужчине, женщине, парню и девушке, кто рассчитывает на нас,
– говорится в сообщении.
Что известно о фонде помощи жителям Донбасса
- Его создали в феврале 2019 года. Тогда в фонде запланировали до конца года собрать 162 миллиона долларов.
- Цель – оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса, пострадавших от войны.
- В сентябре ООН обратилось к донорам с просьбой активизироваться, чтобы собрать хотя бы 52 миллиона долларов до начала зимы для обеспечения базовых потребностей жителей Донбасса.
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