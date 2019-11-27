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      Фонд помощи жителям Донбасса наполненный наполовину: данные ООН

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      В ООН собрали половину помощи, необходимой для жителей Донбасса / freeradio.com.ua

      ООН собрала половину суммы, необходимой для гуманитарной помощи жителям Донбасса. К этому времени в фонд поступило 82 миллиона долларов.

      Об этом сообщили в твиттере офиса ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

      Обратите внимание: В Раде появился законопроект о пенсиях жителям Донбасса и Крыма: что он предусматривает

      Благодарны донорам за их поддержку нашей гуманитарной программы. Хотя нужно еще больше, чтобы помочь каждому мужчине, женщине, парню и девушке, кто рассчитывает на нас,
      – говорится в сообщении.

      Что известно о фонде помощи жителям Донбасса

      • Его создали в феврале 2019 года. Тогда в фонде запланировали до конца года собрать 162 миллиона долларов.
      • Цель – оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса, пострадавших от войны.
      • В сентябре ООН обратилось к донорам с просьбой активизироваться, чтобы собрать хотя бы 52 миллиона долларов до начала зимы для обеспечения базовых потребностей жителей Донбасса.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Деньги ООН Новости Луганска Новости Донецка
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