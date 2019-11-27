Фонд допомоги жителям Донбасу наповнений наполовину: дані ООН

ООН зібрала половину суми, необхідної для гуманітарної допомоги жителям Донбасу. До цього часу у фонд надійшло 82 мільйони доларів.

Про це повідомили у твіттері офісу ООН з координації гуманітарних питань в Україні.

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Вдячні донорам за їхню підтримку нашої гуманітарної програми. Хоча потрібно ще більше, щоб допомогти кожному чоловіку, жінці, хлопцю та дівчині, хто розраховує на нас,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про фонд допомоги жителям Донбасу

Його створили у лютому 2019 року. Тоді у фонді запланували до кінця року зібрати 162 мільйони доларів.

Мета – надання гуманітарної допомоги жителям Донбасу, які постраждали від війни.

У вересні ООН звернулося до донорів з проханням активізуватися, аби зібрати хоча б 52 мільйони доларів до початку зими для забезпечення базових потреб жителів Донбасу.