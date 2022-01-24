Фондовые рынки начали падать, криптовалюты тоже: что происходит

Абсолютное большинство компаний по топ-500 на фондовом рынке США явно переоценены. Почему? Я об этом писал много раз, но повторюсь – кучу напечатанных с 2008 года долларов куда-то нужно было разместить. Далее читайте на украинском.

Одним з способів їх стерилізації стали також криптовалюти. Туди вдалося загнати трильйони вільних коштів. Але бульбашкам колись потрібно починати здуватися.

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Що впливає

Зараз є два негативні фактори:

ФРС зупинив друк і підіймає ставки

Китай на межі кризи, бо майже всі провідні найбільші девелопери країни, де-факто, – банкрути.

Третій ми знаємо дуже добре – загроза війни в центрі Європи.

Процес пішов

Але нехай я завжди помилявся і війни не буде. І навіть тоді я не виключаю, що крипта та фондовий ринок США (а за ним і інші), будуть поступово падати, причому, це може бути й не стрімко, а тривати роками. Як колись було зростання.

До теми На Рівненщині депутат сільради задекларував 124 біткойни та 500 акцій Tesla

Це значить що гроші будуть повертати собі якусь цінність, кредити буде взяти важко і вони будуть дорожчати, а за інвестора потрібно буде битися. Тут вже жодні інвест-няні не допоможуть.

Час затягувати паски

Це також призведе до уповільнення відновлення економік світу, а може й до рецесії глобального масштабу.

У принципі, інший варіант – це друкувати далі. Але тоді можлива гіперінфляція і ще більше зубожіння.

І так, і так затягувати паски. Нам не звикати. Може, якраз час акції "Тесли" вчасно конвертувати в готівку?

Чи буде долар по 40 гривень – дивіться відео