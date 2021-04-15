На фоне обострения россияне стали хуже относиться к Украине – опрос
В течение последнего месяца россияне начали хуже относиться к Украине. Именно в это время продолжается эскалация со стороны России – страна-агрессор увеличила количество обстрелов на Донбассе, стягивает свои войска к границе с Украиной и распространяет фейки.
Источник:"Левада-центр"
По опросу, в марте на 5% меньше россиян хорошо относятся к Украине, чем это было в феврале.
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Как россияне относятся к Украине
Если в феврале 55% россиян относились к Украине хорошо, а 31% – плохо, то в марте эти показатели составили 50% и 35% соответственно,
– свидетельствуют результаты опроса.
К тому же наиболее заметные изменения произошли в старших группах респондентов:
- в феврале 2021 года 49% респондентов 55 лет и старше хорошо относились к Украине, а плохо – 43%;
- в конце марта 2021 года хорошо относятся 42%, а плохо – 43%.
То есть количество людей в возрасте 55 лет и старше, которые относятся к Украине хорошо уменьшилось на 7%.
Изменились показатели и среди людей в возрасте от 40 до 54 лет:
- в феврале 54% людей относились к Украине хорошо, а 31% – плохо;
- в марте хорошо – 47%, а плохо – 39%.
То есть количество людей, которые относятся к Украине хорошо уменьшилось также на 7%. Зато тех, кто относятся плохо выросла на 8%.
Россияне в марте начали хуже относиться к Украине / Фото "Левада-центра"
О ситуации на востоке Украины
28% россиян считают, что самопровозглашенные "республики" на оккупированной Россией части Донбасса должны стать независимыми государствами, еще 25% выступает за то, чтобы оккупационные "республики" вошли в состав России. Всего 10% – за возвращение в состав Украины на условиях областей.
Россияне голосовали в отношении самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса / Фото "Левада-центра"
Об агрессии России на Донбассе
- 32% россиян уверены, что агрессия России на Донбассе затянется на многие годы;
- 19% считают, что самопровозглашенные "республики" войдут в состав России;
- 12% считают, что самопровозглашенные "республики" обретут независимость.
"Хотя в 2015 году эта версия была самой популярной – тогда ее разделяли 38% респондентов", – говорится в опросе.
Россиян опросили относительно агрессии России на Донбассе / Фото "Левада-центра"
Коротко об эскалации России
- В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия стягивает армию к границам с Украиной.
- Украинская разведка сообщила, что до 20 апреля Россия стянет к границе с Украиной 110 тысяч военных.
- В ночь на 15 апреля в Азовском море 5 катеров Федеральной службы безопасности России устроили провокации.
Войска России у границы / Инфографика 24 канала
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