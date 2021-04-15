В течение последнего месяца россияне начали хуже относиться к Украине. Именно в это время продолжается эскалация со стороны России – страна-агрессор увеличила количество обстрелов на Донбассе, стягивает свои войска к границе с Украиной и распространяет фейки.

По опросу, в марте на 5% меньше россиян хорошо относятся к Украине, чем это было в феврале.

К слову Война, безработица и COVID: какие проблемы сейчас больше всего беспокоят украинцев

Как россияне относятся к Украине

Если в феврале 55% россиян относились к Украине хорошо, а 31% – плохо, то в марте эти показатели составили 50% и 35% соответственно,

– свидетельствуют результаты опроса.

К тому же наиболее заметные изменения произошли в старших группах респондентов:

в феврале 2021 года 49% респондентов 55 лет и старше хорошо относились к Украине, а плохо – 43%;

в конце марта 2021 года хорошо относятся 42%, а плохо – 43%.

То есть количество людей в возрасте 55 лет и старше, которые относятся к Украине хорошо уменьшилось на 7%.

Изменились показатели и среди людей в возрасте от 40 до 54 лет:

в феврале 54% людей относились к Украине хорошо, а 31% – плохо;

в марте хорошо – 47%, а плохо – 39%.

То есть количество людей, которые относятся к Украине хорошо уменьшилось также на 7%. Зато тех, кто относятся плохо выросла на 8%.



Россияне в марте начали хуже относиться к Украине / Фото "Левада-центра"

О ситуации на востоке Украины

28% россиян считают, что самопровозглашенные "республики" на оккупированной Россией части Донбасса должны стать независимыми государствами, еще 25% выступает за то, чтобы оккупационные "республики" вошли в состав России. Всего 10% – за возвращение в состав Украины на условиях областей.

Россияне голосовали в отношении самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса / Фото "Левада-центра"

Об агрессии России на Донбассе

32% россиян уверены, что агрессия России на Донбассе затянется на многие годы;

19% считают, что самопровозглашенные "республики" войдут в состав России;

12% считают, что самопровозглашенные "республики" обретут независимость.

"Хотя в 2015 году эта версия была самой популярной – тогда ее разделяли 38% респондентов", – говорится в опросе.

Россиян опросили относительно агрессии России на Донбассе / Фото "Левада-центра"

Коротко об эскалации России

В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия стягивает армию к границам с Украиной.

Украинская разведка сообщила, что до 20 апреля Россия стянет к границе с Украиной 110 тысяч военных.

В ночь на 15 апреля в Азовском море 5 катеров Федеральной службы безопасности России устроили провокации.



Войска России у границы / Инфографика 24 канала