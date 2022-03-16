На фоне войны оккупанты преследуют правозащитников в Крыму

В оккупированном Крыму продолжают преследование крымских татар. На этот раз оккупанты взялись за правозащитника Абдурешита Джеппарова.

Об этом сообщили в общественном движении "Крымской солидарности". Там отметили, что Джеппаров – и правозащитник, и ветеран борьбы за крымских татар.

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У Джеппарова провели обыски

Как сообщают очевидцы, у Джеппарова провели обыски. В его доме проводят следственные действия. Причина, по которой оккупанты это устроили, пока неизвестна.

Приговоры крымским татарам осудил МИД Украины

Ранее Россия заключила в тюрьму пятерых граждан Украины по делу так называемой "второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир". Приговоры, которые объявили крымским татарам, осудило МИД Украины. Решение отправить за решетку украинских граждан является исключительно политическим.

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